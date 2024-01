Lecce x Juventus: onde assistir e escalações

Centroavante Vlahovic é um dos destaques da Juventus - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em busca de retomar o seu protagonismo na Itália e na Europa, a Juventus visita o Lecce, neste domingo (21), no Stadio Via del Mare, em Lecce, pela 21ª rodada desta edição do Campeonato Italiano. A bola rola a partir de 16h45 (horário de Brasília).

A Juventus é a vice-líder do Calcio, com 49 pontos, colada na Inter de Milão, que soma 51. Pode, portanto, assumir a ponta, se vencer. Já o Lecce tem 21 e está, assim, em 13º lugar, no momento.

Como chega a Juventus?

A Velha Senhora engatou uma boa sequência de vitórias, algo que deixa o seu torcedor, enfim, todo faceiro. Afinal, são seis triunfos consecutivos e 17 jogos sem perder, uma marca que lembra os bons tempos para alguns simpatizantes mais saudosistas.

Para manter a boa fase e deixar a torcida sonhando acordada, o técnico Massimiliano Allegri deve escalar, então, a seguinte formação: Szczesny; Gatti, Bremer e Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Vlahovic e Chiesa.

Como chega o Lecce?

O azarão precisa aprontar para cima da Juventus para sair da draga na qual se meteu. O time não vence há quatro jornadas e sofreu gols nos últimos 16 compromissos. Ou seja, é quase certo que o coreto vai balançar. No entanto, ainda consegue se manter longe do temido Z4 (dois caem e dois disputam um playoff pela permanência na elite).

Para voltar a ganhar no Italiano, o técnico Roberto D’Aversa aposta em: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Ramadani, Kaba e González; Oudin, Strefezza e Krstovic.

Italiano – Rodada 21

Sábado (21/1)

Roma 2 x 1 Verona

Udinese 2 x 3 Milan

Domingo (21/1)

Frosinone x Cagliari – 8h30

Empoli x Monza – 11h

Salernitana x Genoa – 14h

Lecce x Juventus – 16h45

Quarta (14/2)

Bologna x Fiorentina – 15h

Quinta (22/2)

Torino x Lazio – 16h45

Quarta (28/2)

Sassuolo x Napoli – 14h

Inter x Atalanta – 16h45

