Com grande atuação de Cebolinha, Flamengo vence amistoso nos Estados Unidos

O Flamengo venceu o amistoso contra o Philadelphia Union por 2 a 0 neste domingo (21), na Flórida, nos Estados Unidos. Pedro e Cebolinha marcaram os gols da vitória rubro-negra no Al Lang Stadium. Aliás, a partida contou com a estreia de De La Cruz, que entrou em campo no segundo tempo.

Próximo desafio nos Estados Unidos

Passada a partida contra o Philadelphia Union, o Flamengo volta a campo no dia 27 de janeiro, às 15h (de Brasília). A segunda e última partida do Mais Querido em solo norte-americano pela FC Series será contra o Orlando City.

Como foi o jogo

O Flamengo, que estreou o uniforme número 3, fez o placar 2 a 0 na primeira etapa, mas o início do confronto não foi fácil. Afinal, o setor ofensivo encontrou dificuldades para furar a marcação do Philadelphia Union. A primeira chance de perigo foi aos nove minutos com Cebolinha. Já aos 11? ele foi derrubado dentro da área após receber grande passe do garoto Carbone. Assim, Pedro foi para a cobrança e não desperdiçou.

O segundo gol foi aos 41?, com Cebolinha. O camisa 11, que contou com passe de Gerson, chutou colocado no gol de Andre Blake, sem chances para o goleiro. Aliás, além do autor do segundo gol, outros destaques do Mais Querido no primeiro tempo foram Luiz Araújo e Gerson.

Segundo tempo

A etapa complementar contou com a estreia de De La Cruz com a camisa do Flamengo. O uruguaio, aliás, atuou ao lado de seu conterrâneo e amigo Arrascaeta, que também saiu do banco. Mas, além dos uruguaios, outros oito jogadores que começaram entre os reservas, como Gabigol e Bruno Henrique, voltaram do intervalo no time titular. Na mesma pegada do primeiro tempo, o time brasileiro seguiu com o domínio da bola. Aos nove minutos o camisa 10 da Gávea teve um gol anulado por impedimento. Posteriormente o Rubro-Negro tirou o pé, deixando a bola com o time norte-americano até o fim da partida.

PHILADELPHIA UNION 0X2 FLAMENGO

FC Series – Amistoso Internacional

Data: 21/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Al Lang Stadium, em Tampa, nos Estados Unidos

Philadelphia Union: Andre Blake (Trent); Berdecio (David Vazquez), Makhanya (Elliott), Glesnes (Pierre) e Wagner (Matt Real); Olney (José Martínez), Jesús Bueno (Ngabo), Joaquín Torres (Mbaizo) e Rafanello (Pariano); Donovan e Sullivan (Westfield). Técnico: Jim Curtin.

Flamengo: Agustín Rossi (Caio Barone); Varela (Wesley), Léo Pereira (Cleiton), David Luiz (Fabrício Bruno) e Carbone (Ayrton Lucas); Allan (Pulgar), Gerson (Victor Hugo) e Matheus Gonçalves (Arrascaeta); Luiz Araújo (De La Cruz), Everton Cebolinha (Gabigol) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Tite.

Gols: Pedro (1-0) e Cebolinha (2-0) (FLA)

Árbitro: Daniel Gutierrez

Auxiliares: Albert Escovar e Madzid Coric

Cartão amarelo: Allan, Luiz Araújo e Varela (FLA)

