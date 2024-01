Fluminense despacha a Portuguesa na primeira vitória do ano

Sem dificuldades, Fluminense vence a Portuguesa e já faz contas pela liderança - (crédito: Foto: Lucas Merçon /Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense derrotou a Portuguesa por 2 a 1 neste domingo (21), em Moça Bonita. Assim, o Tricolor conheceu sua primeira vitória no Carioca e em 2024, afinal, vinha de empate com o Volta Redonda. Nesta segunda rodada da competição estadual, os gols foram marcados por Lelê e Isaac. Ronaldo descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Fluminense está em segundo lugar no Carioca, com quatro pontos, dois atrás do líder Botafogo. Por outro lado, naturalmente, o Tricolor ainda pode ser ultrapassado por Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu, que ainda jogam neste domingo.

O Tricolor jogou apenas com reservas e garotos revelados em Xerém, afinal, o time principal ainda está de férias por conta da disputa do Mundial de Clubes. Ainda assim, o Fluminense abriu o placar logo aos quatro minutos, com Lelê. O camisa 18 aproveitou uma saída errada da Portuguesa, ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou. Dessa forma, o tento dele lembrou o que ele marcou na estreia do Flu na temporada.

Com o gramado ruim e o sol muito alto, a partida, então, caiu bastante em nível técnico, com as duas equipes cometendo muitas faltas. Inclusive, foram distribuídos três cartões só no primeiro tempo, sendo dois para a Lusa. Apesar disso, aos 28, Isaac arrancou pela direita e ampliou para o Tricolor. Na reta final, a Portuguesa respondeu com Breno.

A segunda etapa começou com a Portuguesa dando trabalho ao Fluminense. Primeiro, levou perigo com Ronaldo e Anderson Rosa, este em cobrança de falta. Elicley foi outro a ter boa oportunidade. Depois, enfim, a Lusa descontou. Afinal, aos 23, Ronaldo recebeu livre na lateral direita, entrou na área e marcou um belo gol.

O Tricolor parece ter sentido o gol e viu a Portuguesa dominar a reta final da partida, com boas finalizações de Elicley, Ronaldo e Wellington Cézar. No entanto, a melhor chegada da Lusa foi com Anderson Rosa, que invadiu a área, fez grande jogada individual e chutou, com a bola passando muito perto da trave.

Próximos compromissos

O Fluminense volta a campo agora na próxima quinta-feira (25), quando visita o Audax pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Já a Portuguesa recebe o Sampaio Corrêa na véspera (24), às 19h.

FLUMINENSE X PORTUGUESA

Campeonato Carioca – Rodada 2

Data e horário: 21/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Lelê, aos, 4’/1ºT (1-0); Isaac, aos 28’/1ºT (2-0) e Ronaldo, aos 23’/2ºT (2-1)

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Luan Freitas, Antônio Carlos e Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho – Intervalo), Arthur (Wallace – Intervalo) e João Neto (Justen, aos 43’/2ºT); Isaac (Rafael Monteiro, aos 34’/2ºT e depois Kayky, aos 50’/2ºT) e Lelê Técnico: Marcão

PORTUGUESA: Dida; Joazi (Ronaldo, aos 27’/1ºT) , Rodolfo Filemon e Diego Guerra e Pará (Elicley – Intervalo); Wellington Cézar, João Paulo (Coppetti, aos 25’/2ºT) , Anderson Rosa e Romarinho; Nenê Bonilha e Patrick Carvalho Técnico: João Carlos Ângelo

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Auxiliares: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Fabiana Nóbrega Pitta

Cartão Amarelo: Alexandre de Jesus e Felipe Andrade (FLU); João Paulo e Nenê Bonilha (POR)

Cartão Vermelho:

