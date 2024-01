Acertado com o Fluminense, David Terans chega ao Rio

David Terans no desembarque no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Reprodução / ge) Jogada10 Jogada10

Reforço do Fluminense para 2024, o meia-atacante uruguaio David Terans desembarcou neste domingo (21) no Rio de Janeiro, justamente para assinar com o Tricolor. O vínculo deve ser válido por três anos. O atleta foi comprado do Pachuca (MEX) por R$ 14 milhões.

Ainda no aeroporto, onde atendeu à imprensa presente, Terans comentou que queria voltar ao futebol brasileiro. Assim, não pensou duas vezes antes de aceitar a proposta do Fluminense.

“Estou muito feliz por chegar ao Fluminense. Obviamente já conheço o estilo de jogo do professor Diniz e do Fluminense, que tem jogadores de muita qualidade. Chego para aprender muito. Estou muito feliz por voltar ao Brasil. Eu tinha interesse me voltar ao futebol brasileiro. Assim que surgiu a oportunidade do Fluminense eu topei. É um time que jogou muito bem no ano passado, foi campeão da Libertadores. Por isso tomei a decisão, junto a minha família, de voltar”, comentou Terans.

Terans tem 29 anos e defendeu o Atlético-MG entre 2018 e 2019 e o Athletico-PR durante as temporadas de 2021 a 2023. Em julho do ano passado, foi vendido para o time mexicano por cerca de R$ 18 milhões, mas não destacou. Revelado pelo Rentistas, ele passou ainda por Santiago Wanderers, Danubio e Peñarol, todos do Uruguai.

Além de David Terans, o Fluminense também contratou o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, o volante Gabriel Pires e o meia Renato Augusto. Destes, apenas o segundo citado já jogou pelo Tricolor, que tem quatro pontos em duas partidas no Campeonato Carioca.

“Vou me entregar ao máximo, estou muito ansioso para conhecer os meus companheiros, para trabalhar com o Diniz. É um treinador que tem um estilo de jogo muito bom para o meu jogo, acho que vou ajudar. Tem o Ganso, tem o Renato Augusto, que acabou de chegar e tem muita experiência. Felipe Melo, Marcelo… Quero desfrutar, jogar. Estou ansioso para jogar e estar à disposição do treinador”, completou Terans.

