Abel reconhece mérito do rival no empate com Palmeiras

O técnico Abel Ferreira admitiu na entrevista coletiva, após a partida contra o Novorizontino, neste domingo (21/1), que o Palmeiras não fez um bom jogo. Assim, ele mencionou o cansaço e o tempo curto de preparação como fatores que influenciaram no resultado. A primeira rodada do Verdão no Campeonato Paulista de 2024 teve empate em 1 a 1, sendo que o gol da equipe de Novo Horizonte, que jogou em casa – no estádio Jorjão – só saiu no último minuto dos acréscimos, impedindo a vitória palmeirense, que parecia certa.

“Nosso adversário mereceu o empate”, reconheceu Abel, ressaltando que, ao levar o gol na reta final da partida, o Palmeiras tomou uma lição.

“Serve de aprendizagem. Achava que a melhor forma era procurar o segundo gol. Tivemos duas ou três chances de colocar a bola na área. Mas fica a lição”, disse.

Abel destacou que o Novorizontino tem qualidade e ainda contou com um período maior de treinamento.

“É uma equipe muito bem organizada, com duas semanas a mais de trabalho”, ressaltou.

Abel vai avaliar jogadores da base

O treinador também falou da estruturação do time. Afinal, a estreia contou com três reforços: Caio Paulista, Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno. Assim, o Palmeiras ainda busca um substituto para o atacante Artur. Afinal, o jogador cearense foi vendido para o Zenit, da Rússia.

“O preço de ganhar títulos é que querem buscar nossos jogadores”, disse, acrescentando que as negociações de atletas do Verdão já terminaram.

“Já vendemos os jogadores necessários para o balanço financeiro do clube. Agora vamos continuar o Paulistão e fazer os ajustes. Vamos ver quem vem da base”, afirmou, mencionando os nomes de Luis e Estêvão como jovens que serão avaliados.

“Vamos ver a resposta que eles vão dar e fazer os ajustes que temos que fazer”, concluiu.

O próximo jogo do Palmeiras no Paulista é na quarta-feira (24/1), às 21h35 (de Brasília), contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque.

