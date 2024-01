Candangão 2024: Guia da Rodada 3 do Campeonato do Distrito Federal

Mais um fim de semana, mais uma rodada de Candangão 2024. Assim como na bateria anterior de jogos, o torcedor será presenteado com mais cinco confrontos nesta terceira rodada: dois no sábado (27/1), e três no domingo (28/1).

O principal destaque do primeiro dia de confrontos ficará sob a responsabilidade do Gama. Contra o Samambaia, às 19h30, o Periquito fará o segundo confronto diante da própria torcida na temporada após o retorno do Bezerrão. Ambas as equipes perderam na última rodada.

Mais cedo, às 15h, a rodada será inaugurada pelo embate entre Paranoá e Ceilandense. No Defelê, ambas as equipes de terem vivido cenários distintos nas respectivas estreias, vêm de uma rodada vitoriosa. Para os dois, um eventual triunfo seria o segundo no torneio. No dia seguinte, os três confrontos restantes acontecerão de maneira simultânea. O confronto mais equilibrado acontecerá entre Real Brasília e Capital.

Ainda sem vitórias nas duas primeiras partidas, o atual campeão Leão do Planalto terá pela frente um Coruja embalado. Afinal, apesar de ter empatado no clássico contra o Paranoá, o tricolor venceu o Gama no Estádio JK com autoridade no domingo anterior (21/1).

No Rorizão, em Samambaia, o Planaltina jogará em busca dos primeiros três pontos contra um difícil adversário, o Ceilândia. O Gato Preto é o líder do Candangão, e o único a ter vencido as duas primeiras partidas.

No Gama, o Bezerrão receberá mais uma partida, desta vez com o Santa Maria como mandante. O adversário será o Brasiliense. Apesar de não ser o favorito no confronto, o Águia chegará com 50% de aproveitamento e o sexto lugar. Já o Jacaré, tem o melhor ataque da competição. A seguir, o Correio Braziliense apresenta o melhor da terceira rodada do Candangão 2024.

Paranoá x Ceilandense



A Cobra Sucuri irá à campo com o objetivo de manter-se como um dos três times invictos até aqui. Na segunda posição, soma um empate e uma vitória. Chegará ao próximo jogo como sob o status de favorito diante do Ceilandense. O time de Ceilândia, enquanto isso, busca a segunda vitória. Após ser goleado na estreia pelo Brasiliense, venceu o Santa Maria na segunda rodada. Terá ao próprio desfavor, porém, justamente a experiência ruim vivida na última vez em que atuou fora de casa.

Local: Estádio Defelê

Data: Sábado (27/1), às 15h

Transmissão: Esportes Brasília

Gama x Samambaia

O Periquito será o favorito na busca pela segunda vitória na competição local - a segunda dentro da saudosa casa. Após uma performance positiva na estreia, onde, inclusive, não sofreu gols, perdeu na visita ao Paranoá na segunda rodada. Terá, porém, à disposição o atacante Souza. O centroavante, símbolo do bicampeonato candango da equipe verde, reforça a equipe. Do lado do Samambaia, a situação é mais complicada. Com duas derrotas nos dois primeiros jogos, terá um confronto de alto grau de dificuldade na tentativa de contornar a situação.

Local: Bezerrão

Data: Sábado (27/1), às 19h30

Transmissão: Esportes Brasília / FFDF TV

Real Brasília x Capital

O atual campeão não teve o começo esperado no torneio candango. Com as duas primeiras rodadas já disputadas, os Leões do Planalto chegam à terceira rodada ainda em busca dos primeiros três pontos. Terá pela frente um adversário embalado. Além de ser um dos três ainda invicto na competição, o Coruja é o único ainda não vazado. Na última rodada, venceu o tradicional Gama, e chega como favorito.

Local: Defelê

Data: Domingo (28/1), às 15h30

Transmissão: FFDF TV

Planaltina x Ceilândia

O Galo é outro ainda em busca da primeira vitória na edição de 2024 do campeonato local. Derrotado na estreia, jogou a segunda rodada contra o favorito Real Brasília e deu trabalho. Arrancou um empate, e levou um ponto para casa. A terceira partida, porém, será ainda mais difícil. O Ceilândia é o único vencedor nas duas primeiras rodadas até aqui. Líder, sofreu apenas um gol e poderá contar com a força de um elenco entrosado. Venceu, inclusive, do próprio Real Brasília, na primeira rodada.



Local: Rorizão



Data: Domingo (28/1), às 15h30

Transmissão: -

Santa Maria x Brasiliense

Apesar de ter feito começo equilibrado na competição, o Santa Maria terá um desafio pela frente. Pela primeira vez no campeonato, enfrentará um dos grandes times da capital federal. Até então, jogou contra Samambaia e Ceilandense no torneio. O desafio se torna ainda mais expressivo quando expostas as estatísticas. O Jacaré possui o melhor ataque do Candangão. São seis gols marcados. O que poderá pesar à favor do Águia é o retrospecto das duas primeiras partidas. Ambos venceram uma, e perderam outra.



Local: Bezerrão

Data: Domingo (28/1), às 15h30

Transmissão: Esportes Brasília / TV Brasiliense

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

