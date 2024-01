Alan Patrick e Mercado são liberados no Internacional; Rochet segue fora

Alan Patrick e Mercado deverão jogar no sábado - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Jogada10 Jogada10

O Internacional teve boas notícias nesta quinta-feira. Afinal, o meia Alan Patrick e o zagueiro Gabriel Mercado estão liberados para estrearem no Colorado na temporada 2024. A dupla foi a julgamento no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), que manteve redução de pena de seis para dois jogos de suspensão.

Os dois jogadores, além de outros quatro que não estão mais no Inter (Emerson Junior, John, Rodrigo Moledo e Gabriel Baralhas), foram punidos por conta da conta da confusão na semifinal do Gauchão 2023. Todos pegaram seis partidas, mas tiveram a pena reduzida. Dessa forma, como o Colorado já jogou duas partidas no Estadual deste ano, eles estão aptos a jogar.

O Internacional entrou com pedido na última semana para reverter a pena, e o presidente do TJD-RS aceitou. A Procuradoria entrou com recurso, mas perdeu por cinco votos a dois. Além da punição aos atletas, o Inter também foi penalizado. Na estreia do torneio, contra o Avenida, o Beira-Rio não recebeu público. No fim de semana, contra o Ypiranga, apenas mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiências (PCDs) terão acesso ao estádio.

Rochet segue de fora

A quinta foi de boa notícias, mas nem tudo são flores no Colorado. Lesionado, o goleiro Sergio Rochet não tem prazo de retorno. O uruguaio sentiu um desconforto na região torácica nos treinamentos de pré-temporada, reflexo de uma fissura nas costelas sofrida no fim de 2023. Na ocasião, o arqueiro não parou para recuperação e seguiu atuando no sacrifício.

Na última quarta-feira, após empate do Internacional com o São Luiz, o técnico Eduardo Coudet não colocou prazo e disse que Rochet só voltará quando estiver 100% recuperado. A equipe do Beira-Rio não quer acelerar o processo temendo perdê-lo novamente.

“Isso passa a ser com os médicos. Não podemos acelerar prazo algum. Ele precisa se recuperar da costela. Pensamos pelo Rochet”, disse Coudet.

Sem Rochet, o Inter também não tem Ivan, contratado neste ano, mas que sofreu uma ruptura dos ligamentos do joelho direito no primeiro jogo do ano. Dessa forma, o jovem Anthoni seguirá como titular, enquanto Diego, que disputou a Copinha, será opção. Keiller, fora dos planos, deverá deixar o clube nos próximos dias.

