Atlético de Madrid vence Sevilla e está na semifinal da Copa do Rei

O Atlético de Madrid está na semifinal da Copa do Rei da Espanha. Nesta quinta-feira, o clube da capital espanhola venceu o Sevilla por 1 a 0 e assegurou a última vaga do torneio. Os Colchoneros buscaram o triunfo após alterações pontuais feitas pelo técnico Diego Simeone na segunda etapa. Em boa jogada de Ángel Correa pela direita, o argentino cruzou rasteiro para Memphis Depay completar de primeira e anotar o gol da vitória no Cívitas Metropolitano. Antoine Griezmann ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti no primeiro tempo.

Dessa maneira, o Atlético de Madrid assegurou a última vaga na semifinal da Copa do Rei da Espanha e se junta à Real Sociedad, Mallorca e Athletic Bilbao entre as quatro melhores equipes do principal mata-mata do futebol espanhol.

O sorteio das semifinais acontece nesta sexta-feira (26).

Por outro lado, o Sevilla se despede da competição e terá apenas a disputa do Campeonato Espanhol nesta temporada. Ao mesmo tempo, o clube da Andaluzia não faz boa campanha na LaLiga e luta contra o rebaixamento. Atualmente, a equipe é a primeira fora da zona da degola.

Torcedores do Sevilla morrem em acidente a caminho do jogo contra o Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Sevilla

Foi um primeiro tempo equilibrado no Cívitas Metropolitano. Quando o Atlético parecia que teria uma vitória tranquila, Griezmann desperdiçou a grande chance dos donos da casa no primeiro tempo e isolou uma cobrança de pênalti logo aos 25 minutos. Por outro lado, o Sevilla conseguiu aplicar uma boa marcação e poucas oportunidades foram criadas antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o jogo esteve equilibrado e disputado no meio de campo. No entanto, as alterações em ambas as equipes mexeram com o andamento do jogo. Assim, as mudanças feitas pelo técnico Diego Simeone surtiram efeito e o Atlético buscou a vitória. Em bela jogada de Ángel Correa pela direita, o argentino cruzou rasteio para Memphis Depay desviar para o fundo da rede e confirmar o triunfo. Sergio Ramos ainda desperdiçou uma boa chance para o Sevilla em cobrança de escanteio e o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final. Para testar a emoção do torcedor, o Sevilla ainda teve um pênalti anulado pelo VAR no último lance do jogo.

