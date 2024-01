Viña projeta jogo do Flamengo no Maracanã: ‘Vai ser muito lindo’

Reforço do Flamengo revela desejo de jogar no Maracanã - (crédito: Foto: Reprodução / Fla TV) Jogada10 Jogada10

Viña é o segundo reforço confirmado do Flamengo para 2024 e já está treinando com os jogadores rubro-negros nos Estados Unidos. O lateral-esquerdo, dessa forma, concedeu uma entrevista na tarde desta sexta-feira (26) e comentou sobre suas primeiras impressões no clube. O uruguaio revelou que sonha em jogar no Maracanã.

“Eu estou muito feliz de estar aqui e estar vestindo essa camisa. Já cumprimentei meus companheiros no vestiário. Quando eu cheguei ontem (25), os torcedores demonstraram muito carinho nos Estados Unidos e agora quero pegar esse carinho no Brasil, jogando no Maracanã. Acho que vai ser um momento muito lindo”, disse Viña para Fla TV.

Chegada de Viña ao Flamengo

A contratação do lateral contou muito esforço e paciência da diretoria rubro-negra. Afinal, Marcos Braz e Bruno Spindel precisaram viajar para Itália e negociar com os representantes da Roma. Após muitas reuniões e negociações, as partes encontraram um meio-termo e conseguiram caminhar para um desfecho positivo.

Com passagens por Nacional, Palmeiras, Roma, Bournemouth e Sassuolo, Viña assinou contrato com Flamengo até dezembro de 2028. Aliás, os dirigentes rubro-negros desembolsaram 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões) pela contratação do lateral, com bônus em caso de título da Libertadores e do Brasileirão.

O Flamengo entra em campo neste sábado (27), diante do Orlando City, às 15h (Horário de Brasília), pelo segundo amistoso da FC Series. Assim, Viña pode fazer sua estreia pelo clube rubro-negro.

