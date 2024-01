Endrick e Jonh Kennedy marcam, e Brasil vence a Colômbia no Pré-Olímpico

Endrick tem dois gols no Pré-Olímpico, e JK marcou seu primeiro - (crédito: Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

Mais uma vitória. E mais uma vez no sufoco. O Brasil encarou a Colômbia nesta sexta-feira pelo Torneio Pré-Olímpico e venceu por 2 a 0 em Caracas, na Venezuela. Assim como na estreia, quando bateu a Bolívia, Endrick abriu o placar no Estádio Nacional Brígido Iriarte, e John Kennedy completou o resultado para assegurar os três pontos.

Com o resultado, a Seleção Brasileira segue no segundo lugar, mas agora com seis pontos. O time canarinho pode garantir a classificação para o quadrangular final já na próxima rodada. Os colombianos, porém, seguem sem pontos e estão praticamente eliminados e sem chances de irem para os Jogos Olímpicos de Paris.

Primeiro tempo

O Brasil foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, mas não teve vida fácil. O jogo, aliás, começou bem enroscado para o time de Ramon Menezes, que viu a Colômbia pressionar nos instantes iniciais. Com apenas dois minutos, após erro da defesa canarinho, Carlos Cortés finalizou, mas Andrey Santos evitou o gol em cima da linha. Os brasileiros se soltaram mais e conseguiram abrir o placar aos 24 minutos. John Kennedy acertou chute forte de fora da área, e o goleiro Sebastián Guerra deu rebote. Na sobra, Endrick, bem posicionado, mandou para o fundo das redes. John Kennedy teve boa chance para ampliar, em jogada individual que limpou a marcação, mas parou em defesa do goleiro após chute de bico.

Segundo tempo

A etapa final começou como o primeiro tempo, com muita pressão da Colômbia. Desta vez, contudo, as chances dos Cafeteros foram ainda maiores, e o goleiro Mykael teve que trabalhar. Aos 13, após escanteio cobrado pela esquerda, Carlos Cortés cabeceou e obrigou o goleiro brasileiro a fazer grande defesa. Na sequência, após jogada linda de Brahian Palacios, Cortés apareceu novamente, mas finalizou com desvio na defesa. Pressionado, o Brasil tentou se segurar e conseguiu matar o jogo numa espetada rápida. Após lançamento de Andrey, Pec ganhou da marcação e tocou para trás. Sozinho, John Kennedy bateu de primeira para marcar.

Sequência

Brasil e Colômbia voltam a campo na segunda-feira, pela terceira rodada do Pré-Olímpico. O time canarinho encara o Equador, às 17h (de Brasília), enquanto os colombianos têm compromisso com a Venezuela, às 20h (de Brasília). As duas partidas acontecerão no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas.

BRASIL 2 X 0 COLÔMBIA

Torneio Pré-Olímpico – Grupo A – Terceira rodada

Data: 26/01/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas (VEN)

BRASIL: Mycael; Khellven (Ronald, 30’/2ºT), Arthur Chaves, Michel (Luan Patrick, 16’/1ºT) e Kaiki Bruno (Rikelme, 30’/2ºT); Andrey Santos, Alexsander, Marlon Gomes e Maurício (Gabriel Pirani, 24’/2ºT); John Kennedy e Endrick (Gabriel Pec, 24’/2ºT). Técnico: Ramon Menezes

COLÔMBIA: Sebastián Guerra; Mosquera (Tanton, 33’/2ºT), Ceballos, Velásquez e Fernando Álvarez; Nelson Palacio, Castilla (Alejandro García, 41’/2ºT), Daniel Ruiz (Brahian Palacios, 21’/2ºT), Óscar Cortés (Óscar Perea, 41’/2ºT) e Carlos Gómez; Carlos Cortés (Quiñónes, 33’/2ºT). Técnico: Héctor Cárdenas

Gols: Endrick, 24’/1ºT (1-0); e John Kennedy, 37’/2ºT (2-0)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Juan Serrano (CHI)

Cartão amarelo: Arthur Chaves e Kaiki Bruno (BRA); Ceballos, Nelson Palacio e Quiñónes (COL)

Cartão vermelho: –

