Guardiola se diz chocado com saída de Klopp do Liverpool: ‘Deixará saudades’

Klopp e Guardiola travaram grandes duelos ao longo dos últimos anos - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O assunto do dia na Inglaterra é a decisão de Jürgen Klopp, que deixará o Liverpool ao final da temporada. E o técnico Pep Guardiola, que rivaliza com o alemão no Manchester City, afirmou que ficou chocado. Afinal, o catalão mostrou ser grande admirador do comandante dos Reds.

“Vou dormir melhor. Jogar contra esse Liverpool é quase um pesadelo. Ele deixará saudades. Fiquei em choque como todo mundo (com a notícia). Senti que uma parte do Manchester City vai se perder porque é impossível definir nosso período aqui sem ele. Tem sido nosso maior rival e, pessoalmente, o melhor adversário que eu tive na vida. A Premier League vai sentir sua falta, de sua personalidade, da maneira que seus times jogavam. Tenho muito respeito pela maneira que ele joga, então é sempre um prazer assistir seis times. Mas desejo a ele tudo do melhor”, disse Guardiola após a classificação do City sobre o Tottenham na FA Cup.

Klopp disse que está ficando sem energia e vai dar um tempo do futebol. Desde 2015 nos Reds, o alemão conquistou diversos títulos, entre eles uma Champions League e uma Premier League. Segundo Guardiola, contudo, o retorno do treinador vai acontecer mais cedo ou mais tarde.

“Ele não vai admitir isso, mas vai voltar, eu sei disso. Talvez daqui dez anos, não sei. Ele precisa recarregar as energias, depois vai voltar com uma seleção ou outro time. Futebol precisa de pessoas como ele. Tomara que agora nós tenhamos a chance de ir jantar ou tomar algo juntos”, frisou o catalão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.