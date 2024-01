Nos Estados Unidos, Textor vê jogo do Flamengo ao lado de Landim

Imagem de Textor com Landim irritou botafoguenses - (crédito: Foto: Reprodução/Internet) Jogada10 Jogada10

Dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, o empresário John Textor acompanhou, in loco, o empate do Flamengo com o Orlando City, neste sábado (27), ao lado do presidente rubro-Negro, Rodolfo Landim, na ensolarada Flórida, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Textor não se justificou. Apenas postou uma frase que irritou ainda mais a torcida do Botafogo.

“Hoje, torço pelo Brasil”, disse o mandachuva alvinegro, despistando sobre a rivalidade entre o Glorioso e o Rubro-Negro.

Em seguida, ao notar que seu gesto não caiu muito bem, o bilionário norte-americano, para fazer uma média, publicou um gol do ex-zagueiro Gonçalves, campeão brasileiro em 1995, no Flamengo.

Textor e Landim discutem uma possível transferência do lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo, para o Botafogo. A posição é uma das carências do elenco alvinegro para a atual temporada.

