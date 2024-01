Luiz Gustavo: ‘Não vim para o São Paulo de brincadeira’

Luiz Gustavo celebra o gol que definiu o triunfo por 1 a 0 do São Paulo sobre a Lusa. Que estreia do apoiador! - (crédito: Foto: Nilton Fukuda/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

Luiz Gustavo não escondia a satisfação após a vitória por 1 a 0 do São Paulo contra a Portuguesa, neste sábado (27/1), no MorumBIS. Afinal, na sua estreia, como titular, criou boas jogadas e ainda fez o gol da vitória. Enfim, saiu como o melhor em campo. Nada mal para este veterano que, após tantos anos em alto nível na Europa e com passagens pela Seleção Brasileira, segue muito bem.

“A minha volta para o Brasil foi para sentir novamente essa adrenalina e paixão que o povo brasileiro tem. Me reconectar com as minhas origens. Era isso que eu estava precisando no meu final da carreira. Eu sou um apaixonado pela minha profissão. Me dedico ao máximo para isso”.

Fim de carreira, mas que todos esperem muita qualidade:

“Não vim para o São Paulo de brincadeira. Mas para cumprir um projeto e me dedicar ao máximo. Assim, ajudar a potencializar os meus companheiros. Tenho certeza de que dia após dia eu vou melhorar, evoluir e ajudar.

Nesta terça-feira já vai rolar um grande clássico, contra o Corinthians. E Luiz Gustavo conta as horas para o duelo:

Vamos fazer um grande campeonato. Sabemos que teremos uma semana importante, com clássico. Vamos nos preparar muito bem para atingir os objetivos”, disse Luiz Gustavo, que enquanto não conclui o contrato de sua casa em São Paulo, está morando co CT e se sente totalmente ambientado ao clube.

” Meu sentimento é de gratidão. Agradeço ao São Paulo por me abrir as portas. Me senti em casa com os jogadores”.

