Portuguesa perde dois pontos nojogo com o Flamengo, pelo Estadual

Vamos inverter o discurso para torná-lo real. A Portuguesa obteve um péssimo resultado ao empatar por 0 a 0 com o Flamengo, na Arena das Dunas, em Natal. Perdeu dois pontos importantes para escapar da degola. O problema das equipes de menor porte é que julgam um grande negócio evitar a derrota para os grandes, mesmo quando é possível vencê-los. Se a Lusa sai em busca da vitória poderia obter êxito. É isso. Enquanto os dirigentes rubro-negros brincam com as multidões, o Fluminense vai lentamente ganhando o tri, da Taça Guanabara e do Estadual do Rio, em quem sabe o bi da Libertadores, dependendo dos sorteios e dos adversários.

Duas perguntas que não querem calar. A primeira: o que fará o Flamengo na temporada 2024 com Tite e seus devaneios, passeios nos Estados Unidos, meninos imberbes no Estadual, a bola que o Lorran ganhou de presente para brincar durante as partidas, e o Vitor Hugo como reserva do Arrascaeta? A segunda: qual é o planejamento a ser executado ao longo da maldita Copa América – 20 de junho a 14 de julho nas terras de Tio Sam – que levará um punhado de jogadores, brasileiros e estrangeiros ao longo das disputas do Brasileiro, Copa do Brasil e da Libertadores, e que poderá determinar o fracasso total do Flamengo em 2024?

Fantástico no Flamengo somente a torcida

A base rubro-negra não tem bala na agulha para disputar o Estadual, apenas para participar do campeonato, tarefa para time pequeno. O que há hoje de fantástico no Flamengo é a torcida, que está presente em qualquer lugar, na Flórida ou no Rio Grande do Norte. Foram os dois exemplos flagrantes de hoje na terra do For All. No estádio, mais de 25 mil, há a expectativa por um gol, que seja, mas no campo nada acontece. Não dá para torcer. É como você presentear alguém com o livro “Vida sexual após os 80 anos de idade”. Todas as páginas estão em branco. Já tentaram vender uma edição ilustrada. Mas era tudo mentirinha e ninguém comprou. A base do Flamengo, dublando o profissional, que já irrita bastante, é uma obra de ficção.

E lá vamos nós com mais uma dobradinha da MAD. O Flamengo comete um erro absurdo ao antecipar o aproveitamento de meninos em formação, alguns sem barba, no time principal, em jogos que valem três pontos e título importante. Pior, o clube consegue convencer o torcedor, que à flor da paixão engole quase tudo, que esse procedimento é o mais correto. Pois, pois na prática, poucos garotos sobreviverão à pressão. Basta consultar o comportamento semelhante em anos anteriores. Raros brilharam entre os profissionais. Na realidade, tudo isso é de uma grande irresponsabilidade. O Flamengo trata campeonato como amistoso e amistoso como campeonato.

O Flamengo já começa a correr o risco de ficar fora dos quatro finalistas do Estadual. Aí é que o Tite não dormirá mesmo, na madrugada, como já confessou.

