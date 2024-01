Palmeiras encaminha saída de Atuesta por empréstimo

Atuesta está de saída do Palmeiras - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras encaminhou a saída do meio-campista Eduard Atuesta por empréstimo. O colombiano vai atuar em um clube da Major League Soccer, nos Estados Unidos. A transferência deve ser finalizada nesta semana. O nome da equipe não foi revelado, mas o modelo de negócio é empréstimo com opção de compra que pode virar obrigação em caso de algumas metas atingidas.

Atuesta começou o ano na lista de possíveis saídas do Verdão, mas ganhou sobrevida após pedido de Abel Ferreira. O treinador resolveu testar o jogador como um meio-campista, mais como um possível substituto de Raphael Veiga. Além do colombiano, o técnico conta apenas com o jovem Jhon Jhon para o setor.

Nesta temporada, o jogador acabou acionado por nove minutos na estreia do Verdão em 2024, no duelo contra o Novorizontino, pelo Paulista. Depois apareceu na lista de relacionados contra a Inter de Limeira, mas não entrou. Por fim, no jogo contra o Santos não apareceu sequer no banco.

Palmeiras tenta recuperar ritmo de Atuesta ou investimento feito no jogador

O objetivo do empréstimo é fazer com que Atuesta ganhe ritmo de jogo. No ano passado, o jogador perdeu boa parte da temporada por conta de uma grave lesão no joelho no ano passado. Assim, a ida para os Estados Unidos é uma forma do atleta voltar a ganhar ritmo competitivo, onde no Verdão seria difícil já que o clube tem vários campeonatos para disputar durante 2024. Contudo, caso o clube americano queira comprar o colombiano, o Alviverde vai conseguir recuperar uma parte do valor investido.

O Palmeiras desembolsou cerca de R$ 20,7 milhões para comprar 70% dos direitos econômicos do volante do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Ele atuou por quase quatro temporadas na equipe norte-americana. Seu contrato com o Verdão é até o fim de 2026.

