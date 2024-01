Tite enaltece energia da torcida do Flamengo: ‘O flamenguista é o tempo todo’

Tite exalta torcida do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução / FlaTV) Jogada10 Jogada10

Os jogos do Flamengo em Orlando, na Flórida (EUA), foi uma grande oportunidade para os torcedores que residam no país norte-americano acompanharem o time do coração de pertinho. Superando as expectativas, os rubro-negros fizeram bonito e demonstraram que o amor pelo clube não tem fronteiras. Nesta segunda-feira (29), o técnico Tite falou sobre essa demonstração de carinho dos flamenguistas.

“É, no último jogo, o carinho do torcedor é uma coisa importante, a gente fala do comparativo. O torcedor de clube, eu vou falar do Flamengo, mas também eu amplio… O torcedor de clube, ele é extremamente apaixonado. É diferente a relação à Seleção. A Seleção é nos momentos mais importantes, nos clássicos mais importantes. O flamenguista é o tempo todo, a hora toda, o momento todo esse carinho. No último jogo também a gente teve a possibilidade de retribuir também”, disse Tite à “FlaTV”.

“A energia é muito grande para tal e uma responsabilidade desse tamanho (aponta para o céu). De saber a importância de quantos torcedores se fazem felizes quando o Flamengo vai bem nos gratifica. Mas também uma consciência de que o nosso trabalho deva ser desenvolvido com qualidade, com transparência e com o cuidado dos atletas, mostrando o lado bom e o lado ruim que deva ser corrigido, sem omitir uma coisa ou outra. Essa linha a gente procura traçar”, completou o treinador.

No segundo jogo do Flamengo na Flórida, na partida contra o Orlando City, 22,678 torcedores estiveram no Inter&Co Stadium para assistir o confronto. Os rubro-negros foram a maioria na arquibancada.

Sucesso no Norte e no Nordeste

Enquanto o time principal jogava nos Estados Unidos, a equipe que está disputando o Campeonato Carioca, com grande parte do elenco com jogadores da base, arrastou multidão pelo Brasil.

Com o término da pré-temporada em Orlando, os principais jogadores do Mais Querido estarão na partida contra o Sampaio Corrêa, em Belém, na quarta-feira. Dessa forma, a expectativa é de um grande público em mais um jogo do time rubro-negro distante do Rio de Janeiro.

