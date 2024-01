Fluminense inicia venda de ingressos para jogo com o Bangu

Torcida do Fluminense já pode comprar o ingresso para duelo com o Bangu - (crédito: - Foto: Lucas Bayer) Jogada10 Jogada10

O Fluminense iniciou, nesta segunda-feira (29), a venda de ingressos para o jogo com o Bangu, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Assim, o confronto acontece no Luso-Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), na próxima quinta-feira (1).

Dessa forma, o sócio já pode realizar o check-in para o jogo desde às 14h (de Brasília) desta segunda. Por outro lado, os não-sócios e a torcida visitante só poderão adquirir os bilhetes a partir desta terça-feira (30), assim como a venda nos postos físicos.

De acordo com as informações do Tricolor, os valores dos ingressos variam para os sócios dos planos Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+Família, Pacote Futebol e Leste Raiz, e R$ 60, a inteira.

Por fim, o Fluminense lidera a Taça Guanabara após quatro rodadas, com 10 pontos, um à frente do segundo colocado. Depois de empatar na estreia com o Volata Redonda, o Tricolor enfileirou três triunfos seguidos.

Confira as informações sobre a venda de ingressos – Todos os torcedores que comprarem pela internet deverão acessar o estádio com E-Ticket, NÃO havendo, portanto, retirada de ingresso. Além do ingresso virtual, os sócios também poderão acessar o estádio com a carteirinha de sócio. Para utilizar acessar o estádio com o QR Code dinâmico, o torcedor deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login com o CPF (apenas os números, sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio. O QR Code dinâmico ficará disponível 6 horas antes do evento. Ele é baixado automaticamente quando o sócio entra no APP e ficará disponível na aba “Meus pedidos”. Uma vez baixado, o QR Code funcionará mesmo que não haja conexão com internet e o acesso ao estádio será somente com o APP. – NÃO SERÃO ACEITOS O “E-TICKET” ESTÁTICO E PRINTS PARA ACESSO AO ESTÁDIO. A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade: Sócios

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 29/01 (segunda), às 14h

Arquiba 60% / Pacote Jogos – 29/01 (segunda), às 18h

Guerreiro – 29/01 (segunda), às 20h Não-Sócios e torcida visitante: 30/01 (terça), às 10h Encerramento das vendas pela internet: 01/02 (quinta), às 19h30 Veja os valores dos ingressos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 24

Guerreiro – R$ 48

Inteira – R$ 60

Meia-entrada – R$ 30 Torcida visitante Inteira – R$ 60

