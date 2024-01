Com Allianz em reforma, Palmeiras enfrenta o Ituano em Barueri

Arena Barueri receberá jogo no próximo dia 8 - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras solicitou à Federação Paulista de Futebol (FPF) que o jogo contra o Ituano, no próximo dia 8, aconteça na Arena Barueri. O duelo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, não deverá acontecer no Allianz Parque por conta de uma reforma no gramado. O clube solicitou à Soccer Grass, responsável pelo piso, uma melhoria no estado do campo, que ainda não tem data para acontecer.

Na realidade, o pedido inicial foi para a WTorre, construtora do estádio, que repassou a reclamação à Soccer Grass. A necessidade é o termoplástico que preenche o gramado sintético. A diretoria alviverde já confirmou que só voltará a jogar no Allianz Parque após a manutenção no campo. Por outro lado, a Arena Barueri, novo palco do jogo, é gerida pela Crefipar, empresa comandada pela Crefisa, cuja dona é a presidente Leila Pereira.

Dessa forma, o Palmeiras não precisará pagar o aluguel pelo uso da Arena Barueri. Mas, enquanto o Allianz Parque estiver indisponível, é a comissão técnica que tem carta branca para decidir onde os jogos acontecerão. Seja como for, jogar no ABC Paulista parece a opção mais viável no momento, entre locais na Grande São Paulo. Afinal, o Pacaembu segue fechado, enquanto Morumbi e Neo Química Arena estão fora de cogitação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.