Palmeiras rescinde com empresa que instalou gramado do Allianz

Allianz Parque fica sem jogos por tempo indeterminado - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras decidiu rescindir, nesta segunda-feira (29), seu contrato com a Soccer Grass, empresa responsável pela implantação do gramado sintético no Allianz Parque. Insatisfeita com o estado do campo, a diretoria tomou a decisão de encerrar o vínculo de maneira unilateral. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Anteriormente, o Palmeiras já tinha entrado em contato com a empresa, exigindo melhorias no estado do campo do Allianz Parque. A Soccer Grass, por sua vez, comprometeu-se a trocar o termoplástico que reveste o gramado, motivo da reclamação da diretoria. Entretanto, não foi capaz de confirmar qual seria o prazo necessário para o reparo. Assim, o clube acabou optando por encerrar o contrato.

Na semana passada, o Palmeiras já tinha afirmado que não jogaria no Allianz até a conclusão das reformas necessárias no campo. Para o jogo contra o Ituano, no próximo dia 8 de fevereiro, o clube solicitou à Federação Paulista de Futebol (FPF) a transferência da partida para a Arena Barueri. Neste caso, o Alviverde não terá gastos, já que a Crefipar, empresa que pertence à presidente Leila Pereira, é a gestora do estádio.

Em contrapartida, o CEO da Soccer Grass, Alessandro Oliveira, afirmou não ter recebido nenhuma notificação oficial por parte do Palmeiras acerca da rescisão de contrato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.