Mais que o tabu, Corinthians tenta evitar pior começo de Paulistão

O Corinthians encara o São Paulo nesta terça-feira (30), na Neo Química Arena, às 19h30, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Timão entra em campo para defender o tabu de nunca ter perdido para o rival em seus domínios, na Neo Química Arena. Contudo, outra estatística está em jogo. Afinal, o Alvinegro tenta evitar o pior começo de Estadual desde 1961.

A última vez que o Corinthians abriu o estadual com três derrotas nos primeiros quatro jogos foi há 63 anos. Na ocasião, o Alvinegro vivia um jejum de títulos, após ser campeão paulista em 1954 e só voltar a levantar uma taça em 1977. Naquela edição de Paulistão, o Timão iniciou o torneio com um empate e três derrotas.

Detalhe que desde essa edição de 1961, o Corinthians sempre teve começos positivos na temporada, que inicia sempre com o Campeonato Paulista. Contudo, na atual temporada, a equipe de Mano Menezes até venceu a primeira partida diante do Guarani, mas engatou duas derrotas contra Ituano e São Bernardo.

Corinthians quer vitória para voltar a paz no clube

Agora, a meta é passar ileso pelo Majestoso e manter o tabu para cima do São Paulo. Afinal, até o momento, são 11 vitórias e sete empates na Neo Química Arena contra o rival desta noite. Um triunfo no clássico marca não só a manutenção do jejum ou a melhora no desempenho neste início de Paulistão. Mas também significa momentos de paz no Parque São Jorge para o restante da competição.

