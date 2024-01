Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

André Henrique fez o gol da vitória do Grêmio sobre o Brasil-RS e pode permanecer no time - (crédito: Foto: Everton Silveira / Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

Grêmio e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 21h30, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Da partida entre as duas equipes, aliás, pode sair o novo líder da competição. Isso porque tanto o anfitrião, terceiro colocado, quanto o visitante, segundo, somam seis pontos na tabela, um a menos que o líder Internacional.

Desse modo, caso os colorados percam ou empatem com o Guarany, mais cedo, em Bagé, o vencedor do confronto em Porto Alegre vai assumir a ponta da competição.

Onde assistir

O Premiere transmitirá ao vivo a partida entre Grêmio e Juventude no pay-per-view.

Como chega o Grêmio

Após poupar quase todos os titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil-RS, no último sábado, em Pelotas, o técnico Renato Gaúcho voltará a usar força máxima. Ou seja, a não ser pelas dúvidas na lateral esquerda (Reinaldo, que jogou todas, pode dar vaga a Wesley Costa) e no comando do ataque (JP Galvão ou André Henrique). No mais, o técnico já sabe quem colocará em campo. Sendo assim, a expectativa é por outra grande apresentação na Arena, assim como na goleada por 4 a 1 sobre o São José, pela segunda rodada.

Como chega o Juventude

Com o ídolo gremista Roger Machado como treinador, o Juventude dá a entender que a saída do técnico Thiago Carpini, com quem subiu para a Série A do Brasileiro em 2023, não abalou tanto assim a estrutura do time de Caxias do Sul. Desse modo, vai a Porto Alegre sonhando com a liderança do Gauchão. Para isso, terá as voltas do zagueiro Zé Marcos, do lateral-esquerdo Alan Ruschel e do atacante Edson Carioca. Além disso, no banco de reservas estarão os recém-contratados Gilberto, ex-atacante do Cruzeiro, e Rildo, meia-atacante revelado no próprio Grêmio.

GRÊMIO X JUVENTUDE

Campeonato Gaúcho – 4ª rodada

Data: 31/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Grêmio: Marchesín; Fabio, Geromel, Kannemann e Reinaldo (Wesley Costa); Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão (André Henrique). Técnico: Renato Gaúcho

Juventude: Lucas Wingert; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Erick Farias e Lucas Barbosa. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi

