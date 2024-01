Drama na lateral direita respinga em Tchê Tchê: ‘Não é minha preferência’

Volante é o jogador mais polivalente do elenco alvinegro - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Em alguns dias, o Botafogo completará um mês de temporada sem um lateral-direito de ofício. O clube recorreu ao mercado atrás de um novo nome, porém, não obteve sucesso em tratativas com Advíncula, do Boca Juniors (ARG), Matheuzinho, do Flamengo, e Manafá, que estava no Granada (ESP). Assim, a bomba estourou nas mãos do volante Tchê Tchê.

Contra a Portuguesa, na última terça-feira (30), no decorrer da partida, o técnico Tiago Nunes abandonou o 3-4-3 para usar um 4-3-3. E aí Tchê Tchê saiu do meio de campo para preencher a lacuna na lateral direita. Sincero, o volante não escondeu o desconforto.

“Para mim muda muito. Ele (Nunes) me chamou e tivemos uma conversa em particular. Acho válido, ele sabe que não é minha preferência, mas sempre que foi necessário eu fiz pelo bem do grupo. Vou continuar assim enquanto eu estiver aqui no Botafogo. Espero que por bastante tempo”, pontuou o camisa 6.

Tchê Tchê explica mudanças

No fim da partida, Nunes ainda experimentou o volante reserva Newton pelo setor. Enquanto isso, os laterais do Botafogo não estão à disposição. Rafael segue no departamento médico e com previsão de retorno somente para março. Pontes, por sua vez, está no Pré-Olímpico da Venezuela. Eliminado do torneio, ele foi reserva no último jogo do Uruguai. O Glorioso o aguarda.

Mesmo sem laterais pela direita, Nunes ainda pensa em voltar com o 4-4-2? O cabeça de área explica os pensamentos do treinador.

“É uma maneira diferente, sofremos alguns gols no ano passado e foi uma maneira de se defender melhor, se preservar um pouco mais. Agora ele falou que é uma espécie de evolução da forma de jogar, com quatro atrás”, completou o jogador, um dos xodós da torcida alvinegra.

