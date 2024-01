Polícia investiga morte de garota após encontro com jogador da base do Corinthians

Jogador do Corinthians é investigado pela polícia - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

Uma garota de 19 anos morreu nesta terça-feira (30) após ter relações sexuais com um jogador do sub-20 do Corinthians. O atleta em questão é o meia Dimas Cândido de Oliveira Filho, que joga na base do Timão. O caso vem sendo investigado pela polícia como morte suspeita pelo 30º Distrito Policial, no bairro do Tatuapé.

Em nota, o Sport Club Corinthians Paulista informou que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades”.

À polícia, o jogador afirmou que manteve relações sexuais com a garota, mas que, em certo momento, ela começou a passar mal. A defesa do atleta diz que o meia prestou todos os primeiros socorros para ajudar a parceira e ressalta que Dimas é inocente.

“Meu cliente fez tudo o que podia pela garota. Chamou o SAMU, foi para o hospital junto com ela na ambulância e tentou prestar todos os socorros. Temos que esperar o laudo do IML (Instituto Médico Legal), mas ele é inocente”, disse a advogada Fabiana Moura.

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

A jovem apresentava intenso sangramento nas partes íntimas e sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias. O atleta ainda afirmou que, durante a relação sexual, a jovem desmaiou e, a partir daí, ele ligou para o Samu e prestou o socorro.

O jogador negou que ele e a garota tenham feito uso de drogas ou bebidas alcoólicas, de acordo com relato no Boletim de Ocorrência. O pai da vítima, que se identificou como policial militar da reserva, contou que a filha disse que se encontraria com uma amiga para ver o jogo do Corinthians.

