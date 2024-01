Em Uberlândia, Vasco perde invencibilidade para o Nova Iguaçu

Vasco conhece sua primeira derrota no Carioca - (crédito: Foto: Reprodução/Canal GOAT) Jogada10 Jogada10

O Vasco perdeu sua invencibilidade no Campeonato Carioca, ao cair diante do Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (31), por 2 a 0, pela quinta rodada do Estadual. A equipe cruzmaltina, aliás, estacionou nos oito pontos e acabou ultrapassada pelos próprios iguaçuanos, que chegaram aos dez. A partida aconteceu em Uberlândia, no Parque do Sabiá, mas nem a maioria de torcedores vascaínos pôde ajudar o time a vencer.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado mais pelas entradas duras do que, necessariamente, pelo futebol bem jogado. O Nova Iguaçu abriu a caixa de ferramentas e fez muitas faltas em cima dos jogadores do Vasco. Uma delas, de Cayo Tenório sobre Rossi, gerou muitas reclamações por parte do atacante cruzmaltino. Mas, quando o assunto foi bola no pé, o time da Baixada foi mais competente. O time chegou a ameaçar com Xandinho, num velocíssimo contra-ataque puxado pelo camisa 7, que chutou para fora. Mas, aos 33 minutos, o time abriu o placar. Maicon falhou bisonhamente e deu a chance para Yago recuperar a bola, tocando para Carlinhos, um dos artilheiros do campeonato, complementar e fazer 1 a 0 para o Nova.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Vasco até melhorou, mas perdeu as oportunidades criadas. A primeira foi de Rayan, que recebeu cruzamento de Setginho, mas chutou para fora. Mesmo com a entrada de Payet, o time não foi tão efetivo ofensivamente como contra o Madureira. Ainda assim, chegou: Lucas Piton cruzou e Vegetti, que só não começou jogando por causa de uma indisposição sentida de última hora, bateu para fora. Posteriormente, Payet tentou cruzar, a bola cruzou toda a área e beijou a trave de Fabrício. Parecia que o empate estava perto.

Mas os iguaçuanos foram para o contra-ataque e foi desse jeito que acabaram por matar o jogo. em boa jogada pela esquerda, Bill tabelou com Carlinhos e deixou Lucas Campos na cara do gol para fazer 2 a 0. O Vasco até teve um longo acréscimo de dez minutos para uma tardia reação, mas sem sucesso. Payet até teve uma última oportunidade, no rebote de um escanteio, mas errou o alvo.

NOVA IGUAÇU 2×0 VASCO

5ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 31/1/2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

NOVA IGUAÇU: Fabrício; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Fernandinho, Igor Guilherme, Xandinho e Bill; Yago e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Serginho; David, Rayan e Rossi. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa e Fábio Ramos França

Cartões amarelos: Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Igor Guilherme, Lucas Campos (NOV); Léo, Payet (VAS)

Gols: Carlinhos, 33’/1ºT (1-0); Lucas Campos, 44’/2ºT (2-0)

