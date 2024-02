Tite analisa atuação do Flamengo e destaca defesa: ‘O futebol é equilíbrio’

Flamengo vence Sampaio Corrêa em Belém - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo mostrou muita segurança em campo e aplicou uma vitória tranquila diante do Sampaio Corrêa por 2 a 0. Assim, Tite comentou sobre as chances construídas no primeiro tempo, falou sobre concorrência e chamou atenção para eficiência da defesa rubro-negra em Belém.

Qualidade do elenco do Flamengo

“Nós temos um grupo muito forte. A utilização, as oportunidades e a concorrência servem para elevar o nível técnico da equipe, que fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo ela oscilou, mas foi um grande primeiro tempo, poderia ter feito mais”, disse Tite.

“Quando a gente toma gol, fala que está desequilibrado. Quando não dá nenhuma chance ao adversário, tem que ter reconhecimento. O futebol é equilíbrio, uma boa ação defensiva é fundamental para vencer jogo. No ano passado sofremos em relação a isso. Temos que ter consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário, seja Sampaio, Orlando ou os próximos jogos”, completou Tite.

Garotos do Ninho

Em seguida, Tite comentou sobre as oportunidades que vêm dando aos Garotos do Ninho neste início de 2024. Afinal, jovens como Matheus Gonçalves, Rayan Lucas, Cleiton, Carbone e Barone já foram utilizados pelo técnico neste começo de temporada.

“O Ninho forma muitos atletas. As categorias de base municiam nosso profissional. São garotos de qualidade e de personalidade. Eu vi que os atletas abraçam e deixam os garotos à vontade. Ter um grupo que dá essa confiança aos garotos é importante. É a base do Flamengo”, afirmou Tite.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (04/02), diante do Vasco, às 19h, no Maracanã, pela Taça Guanabara. Assim, os jogadores rubro-negros vão disputar seu primeiro clássico em 2024.

