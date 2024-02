West Ham e Bournemouth ficam no empate pela Premier League

West Ham empata com o Bournemouth e desperdiça chance de encurtar distância para o Aston Villa, atual quinto colocado - (crédito: - Foto: GLYN KIRK/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Na partida que encerrou a 22ª rodada da Premier League, West Ham e Bournemouth ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Olímpico de Londres. Ainda no primeiro tempo, Solanke abriu o placar para os visitantes, enquanto Ward-Prowse, de pênalti, deixou tudo igual, no segundo tempo. Com o resultado, ambas as equipes seguem estacionadas em suas posições. Os The Hammers seguem em sexto, com 36 pontos, enquanto os The Cherries em 12º, com 26.

Na próxima rodada, o Bournemouth recebe o Nottingham Fores, no domingo (4), às 11h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o West Ham, que não venceu nas últimas cinco jogos na temporada, visita o Manchester United, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.

Dormiu no ponto

No Estádio Olímpico de Londres, os donos da casa iniciaram a partida de forma desatenta e praticamente cederam um gol para o adversário. O sistema defensivo, aliás, vacilou e deu a oportunidade para Solanke finalizar e estufar a rede. O erro foi do estreante Kalvin Phillips, que foi desarmado bem próximo a área do time londrino.

Olha o perigo

Durante todo o primeiro tempo, o West Ham não conseguiu ser efetivo para chegar ao empate. E o Bournemouth voltou a levar perigo, quando Semenyo soltou a bom no canto direito de Areola, que salvou os donos da casa. No fim do primeiro tempo, Kudus teve espaço para fazer o cruzamento, mas pecou no toque na bola, e a defesa afastou o perigo.

Arqueiro salva

O jogador mais perigoso dos visitantes foi Semenyo. Assim, o jogador teve a chance de finalizar três vezes para a meta do West Ham. No entanto, parou no goleiro Aréola, que evitou que o time de Londres fosse para o intervalo com uma desvantagem maior.

VAR em ação

Na volta do intervalo, o árbitro assinalou falta em Kudus dentro da área depois de analisar o lance na cabine do VAR. Sendo assim, Ward-Prowse ajeitou a bola com carinho, e deixou tudo igual.

Depois da igualdade no placar, a partida ficou bem equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. Por fim, Kudus, de um lado, e Sinisterra, do outro, tentaram levar perigo à meta adversária, mas o empate persistiu no placar.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês

Terça-feira (30/1)

Nottingham Forest 1×2 Arsenal

Luton Town 4×0 Brighton

Fulham 0x0 Everton

Crystal Palace 3×2 Sheffield United

Aston Villa 1×3 Newcastle

Quarta-feira (31/1)

Manchester City 3×1 Burnley

Tottenham 3×2 Brentford

Liverpool 4×1 Chelsea

Quinta-feira (1/2)

West Ham 1×1 Bournemouth – 16h30

Wolverhampton x Manchester United – 17h15

