Presidente da Conmebol faz ‘convite’ para Ángel Di María

Em seu perfil nas redes sociais, o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, fez um sugestivo convite para o meia-atacante Ángel Di María.

Contendo uma arte onde simula Fideo olhando com admiração para a taça da Libertadores, o mandatário da entidade sul-americana publicou que espera ver o atleta atuando na edição de 2024 do torneio. Dando, aliás, até mesmo prazo para que isso aconteça:

“Ángel Di María, a CONMEBOL Libertadores te espera por seu sonho de voltar a jogar-la! Nos vemos depois da CONMEBOL Copa América?”

As palavras de Alejandro Domínguez, entretanto, não surgiram sem motivo. Em recente entrevista dada para a ‘TyC Sports’, Di María reforçou a ideia de jogar novamente pelo clube onde surgiu e é torcedor confesso, o Rosario Central. A saber, nesta temporada, os Canallas jogarão a Liberta novamente depois de cinco anos de ausência.

“A verdade é que eu gostaria muito de jogar mais uma Libertadores com o (Rosario) Central. Eu joguei uma vez só, quando tinha 17 anos, e era muito garoto, não consegui aproveitar tanto. Foi muito rápida minha passagem pelo Central. Seria um sonho poder ganhar a Libertadores, algo muito lindo. É um sonho meu ganhar um título com o Central, algo que eu gostaria de cumprir. Mas ganhar a Libertadores não é nem só um sonho, seria algo mais do que isso… Seria algo histórico, a cereja do bolo que eu poderia ter na minha carreira”, detalhou o atleta atualmente vinculado ao Benfica.

