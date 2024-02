Candangão 2024: Guia da Rodada 4 do Campeonato do Distrito Federal

O Candangão 2024 continua a todo vapor. Marcado para começar na noite desta sexta (2/2) e terminar na noite da próxima segunda-feira (5/2), a nova bateria de partidas do campeonato local colocará os grandes times da cidade diante das equipes de menor expressão.

O principal destaque ficará com Brasiliense e Paranoá. Quarto e terceiro colocados, respectivamente, Jacaré e Cobra Sucuri vão compor o confronto de maior equilíbrio da rodada. Eles estão separados por apenas um ponto de diferença. Caso um dos dois leve os três pontos, o outro poderá deixar a zona de classificação às semifinais.

Os outros quatro espetáculos serão compostos justamente pelo encontro entre personagens de histórias diferentes na capital federal. Às 20h do primeiro dia de rodada, o Ceilandense, sétimo colocado, receberá o quinto, Gama, na abertura da rodada. A partida acontecerá no estádio Boca do Jacaré.

Às 15h30 do dia seguinte, o líder Ceilândia enfrenta o Santa Maria. Embalado, o Gato Preto jogará para manter a invencibilidade alimentada nos primeiros três jogos. No domingo, também às 15h30, o Capital volta ao Estádio JK para duelar com o Planaltina.

Vice-colocado, o Coruja receberá o Galo em momento ruim. Afinal, é penúltimo na tabela. Na noite de segunda, Samambaia e Real Brasília encerram a rodada. último e antepenúltimo colocados, respectivamente, Cachorro Salsicha e Leões do Planalto estarão em busca das primeiras vitórias. A seguir, o Correio Braziliense apresenta o melhor da quarta rodada da edição de 2024 do campeonato local.

Ceilandense x Gama

Dono da pior defesa do campeonato, a equipe de Ceilândia terá uma missão difícil pela frente. O Gama, maior campeão local, tem a terceira melhor defesa do torneio e tem mostrado bom aproveitamento à frente da meta adversária. O que poderá contar a favor da Arara, porém, é o histórico apresentado até aqui. Das três partidas disputadas pelo Periquito até aqui, são duas vitórias: ambas dentro do Bezerrão. A única derrota veio justamente como visitante. O cenário para o mandante é o mesmo. O único triunfo do Ceilandense aconteceu justamente em Taguatinga.

Horário: sexta-feira (2/2), às 20h

Local: Estádio Boca do Jacaré, Taguatinga

Transmissão: Esportes Brasília (YouTube)

Brasiliense x Paranoá

Este será o confronto mais equilibrado da quarta rodada. Ambos estão separados por apenas um ponto. Haverão detalhes, porém, capazes de favorecer as duas equipes. Na única vez em que jogou como mandante, o Jacaré foi avassalador. Contra o Ceilandense, venceu por 5 x 1. Tem, com sete gols, o melhor ataque do torneio. A Cobra Sucuri, por outro lado, é um dos três times ainda invicto. Além disso, não fica muito atrás nas estatísticas ofensivas. Marcou um total de seis gols. Porém, terá apenas o segundo grande teste na competição até aqui.

Horário: sábado (3/2), às 10h

Local: Estádio Boca do Jacaré, Taguatinga

Transmissão: Esportes Brasília (YouTube)

Ceilândia x Santa Maria

O Gato Preto se destaca por ser a única equipe com 100% de aproveitamento no torneio. Em três jogos, são três vitórias. Uma delas, inclusive, diante do Brasiliense. O bom começo é ditado pelos bons números em ambas as extremidades do campo. Além de ter a segunda melhor defesa, chega para o confronto com o segundo melhor ataque. Sob a batuta do artilheiro Romarinho, é favorito para o confronto com o Santa Maria. A Águia, em sexto lugar, tem o segundo pior ataque da elite. Para vencer, precisará contrariar as estatísticas.

Horário: sábado (3/2), às 15h30

Local: Estádio Abadião, Ceilândia

Transmissão: FFDFTV (Youtube)

Capital x Planaltina

Além de invicto, o Capital caminha para protagonizar uma campanha local de sucesso. Além de ter marcado quatro gols, não sofreu um mísero tento. Após três partidas, segue sem ser vazado nenhum vez, inclusive, em partidas contra Paranoá e Gama. Ao menos na teoria, tudo indica uma nova vitória do Tricolor - a terceira no torneio. Afinal, o Galo é o penúltimo da tabela. Possui, além disso, a segunda pior defesa do torneio, com seis gols sofridos. Uma vitória no Estádio Jk seria a primeira do Planaltina na competição local.

Horário: domingo (4/2), às 15h30

Local: Estádio JK, Paranoá

Transmissão: FFDF TV e Esportes Brasília (YouTube)

Samambaia x Real Brasília

O mandante do confronto de encerramento da rodada é, até aqui, o pior do campeonato. São três derrotas em três partidas disputadas. A última delas, além disso, veio de maneira doída. A equipe concedeu a virada para o Gama, no Bezerrão. Terá, no entanto, o apoio da torcida para buscar o primeiro triunfo diante de um adversário que também soma retrospecto recente ruim. Os Leões do Planalto, atuais campeões locais, fazem começo de campanha decepcionante. Até aqui, seguem sem somar os primeiros três pontos. Pontuaram apenas uma vez. Resultado de um empate e duas derrotas.

Horário: segunda-feira (5/2), às 20h

Local: Estádio Boca do Jacaré, Taguatinga

Transmissão: -

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



