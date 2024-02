Everton x Tottenham: escalações e onde assistir

Jogadores do Everton durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Everton - (crédito: Foto: Divulgação/Everton) Jogada10 Jogada10

Dia de jogo grande na Premier League. Everton e Tottenham se enfrentam, neste sábado (3), às 9h30, na partida de abertura da 23ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes brigam por objetivos opostos na competição, mas o duelo promete grandes emoções no Goodison Park, em Liverpool.

Como chega o Everton

O grande objetivo do Everton nesta temporada é se manter na elite do futebol inglês. Isto porque o clube foi punido com perda de pontos após desrespeitar o fair-play financeiro da Premier League. Assim, a equipe encontra-se na 18ª posição, e embora esteja há dois jogos sem perder (dois empates), não vence um duelo no Campeonato Inglês desde o dia 16 de dezembro de 2023.

No entanto, uma vitória, ou até mesmo um empate, pode tirar o Everton da zona de rebaixamento nesta 23ª rodada da Premier League. Para isso, o técnico Sean Dyche terá que superar os desfalques de André Gomes, Dele Alli e Abdoulaye Doucoure. Além disso, Arnaut Danjuma deixou o campo com dores na última partida e aparece como dúvida neste sábado.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham faz uma boa temporada na Premier League e está na briga pela parte de cima da tabela. A equipe está na quarta posição, com 43 pontos, e pode empatar com o vice-líder Manchester City em caso de vitória neste sábado. Além disso, a equipe está invicta há três partidas no Campeonato Inglês e é um dos fortes candidatos a garantir uma vaga na próxima edição da Champions.

Porém, o Spurs está com o departamento médico cheio e terá que superar alguns desfalques diante do Everton. Manor Solomon, Alejo Véliz, Giovani Lo Celso e Ryan Sessegnon, lesionados, estão fora. Ao mesmo tempo, Son e Bissouma estão na disputa da Copa da Ásia e da Copa Africana de Nações, respectivamente, e também serão baixas neste sábado.

Everton x Tottenham

23ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 03/02/2024, às 9h30 (de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, Gueye, McNeil; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Timo Werner; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou

Árbitro: Michael Oliver (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Onde assistir: Star+

