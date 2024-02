Newcastle e Fulham fazem um jogaço. No fim, 4 a 4

Murphy leva o Newcastle ao ataque e recebe a marcação de Bell, do Luton Town - (crédito: Foto: Divulgação/Newcastle United FC) Jogada10 Jogada10

Newcastle e Arsenal fizeram, neste sábado (3/2), no St. James Park, um dos melhores jogos da temporada. Afinal, foi uma chuva de gols e, no fim, um louco 4 a 4. Para o Newcastle marcaram Longstaff (dois), Trippier e Harvey Barnes. Os tentos dos visitantes foram de Osho, Barkley, Morris, de pênalti, e Adebayo. O Luton, estreante na Premier League, chegou a estar vencendo por 4 a 2, cedeu o empate e, neste jogo de muitas oportunidades (19 finalizações do Newcastle e 10 do Luton) e grandes defesas dos goleiros, perdeu a última grande chance, nos acréscimos.

Com o incrível 4 a 4, o Newcastle vai aos 33 pontos, em nono lugar, mas com risco de perder a sua posição para o Chelsea. O Luton Town, com este pontinho, vai aos 20 pontos. Sai da zona de rebaixamento e pula para o 16º lugar. Joga o Everton (que empatou com o Tottenham) de volta ao Z3.

Primeiro tempo elétrico

Em casa, o Newcastle se impôs nos primeiros minutos. E abriu o placar aos seis, com Longstaff concluindo cruzamento da direita. Seria prenúncio de goleada? Não avisaram aos visitantes. Aos 21, Osho escorou uma falta cobrada da direita que Morris cabeceou para dentro da área e empatou o jogo. Porém, dois minutos depois Longstaff fez seu segundo gol no jogo. Ele pegou a sobra do goleiro Kaminski após chute de Gordon, que fez uma jogada sensacional pela esquerda. O camisa 10 do Newcastle puxou o contra-ataque da esquerda de sua defesa e levou até a área. Mas para fechar o primeiro tempo excelente, Barkley voltou a deixar tudo igual. O camisa 6 pegou um rebote, avançou e chegou na área para concluir a jogada. 2 a 2 justíssimo.

Segundo tempo insano

Se o primeiro tempo foi excelente, o segundo tempo conseguiu ser ainda melhor e mais emocionante. O Luton Town surpreendeu ao fazer dois gols e colocar 4 a 2 no placar antes dos 20 minutos. O terceiro veio num pênalti cobrado por Morris. O fato curioso é que que o atacante cobrou a penalidade duas vezes. Na primeira, cobrou sem que o árbitro autorizasse. Bateu de novo, igualzinho ao primeiro, e correu para comemorar. Três minutos depois, Adebayo ampliou num lance de contra-ataque.

Newcastle arranca o empate

Mas o Newcastle não queria perder em casa de jeito algum. Todo no ataque, deixou tudo igual aos 22 minutos, com Trippier, num passe excelente do brasileiro Bruno Guimarães, de trivela. E, aos 28, veio o 4 a 4. Miley roubou uma bola na intermediária de ataque e Barnes ficou com a sobra. Mandou uma bomba de fora da área.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Horários de Brasília

Sábado (3/2)

Everton 2 x 2 Tottenham

Newcastle 4×4 Luton Town

Brighton x Crystal Palace

Burnley x Fulham

Sheffield United x Aston Villa – 14h30

Domingo (4/2)

Manchester United x West Ham- 11h

Chelsea x Wolverhampton – 11h

Bournemouth x Nottingham Forest – 11h

Arsenal x Liverpool – 14h30

Segunda-feira (5/2)

Brentford x Manchester City – 17h

