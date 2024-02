Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e São Paulo, grandes rivais, decidem a Supercopa do Brasil de 2024, neste domingo, no Mineirão - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Palmeiras e São Paulo duelam neste domingo (4/2), às 16h, no Mineirão, valendo o título da Supercopa Rei do Brasil. O Verdão vai em busca do bicampeonato, após conseguir conquistar o 12° título brasileiro no ano passado. Por outro lado, o Tricolor Paulista venceu a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história em 2023 e se candidatou a disputar a taça da Supercopa neste ano. O embate acontece em Belo Horizonte, campo neutro. Além disso, vale ressaltar que um clássico paulista terá a presença das duas torcidas no estádio, pela primeira vez desde 2016.

Onde assistir:

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.

Como chega o Palmeiras?

Sem poder contar com Endrick, que está com a seleção brasileira no Pré-olímpico, o Palmeiras deve ter Flaco Lopez no lugar do camisa 9 e formando o ataque com Rony. Aliás, no meio de campo, Richard Rios deve ser titular ao lado de Zé Rafael e Veiga. Afinal, Aníbal Moreno, mesmo que com um grande começo de ano, deve ficar no banco, já que foi titular contra o RB Bragantino. Por fim, Abel deve manter sua linha com três zagueiros. Assim, Murilo, Gómez e Marcos Rocha devem começar a partida. Contudo, Luan pode surpreender e aparecer na vaga do lateral-direito, que vem atuando improvisado na zaga. O Verdão fez seu último treino no CT, no fim da manhã deste sábado e à tarde embarcou para BH.

Como chega o São Paulo?

Por outro lado, a principal dor de cabeça no São Paulo é Lucas Moura. Na atividade de sexta-feira (02), o técnico Thiago Carpini esboçou o a equipe que será titular contra o Palmeiras. Contudo, o camisa 7 não fez parte deste trabalho. O treinador aproveitou o penúltimo treino antes da decisão para aprimorar situações de jogo. O Tricolor conta com o atacante para a final, mas não quer sobrecarrega-lo, nas vésperas da decisão. Além disso, James Rodríguez também não treinou com os companheiros e segue fazendo atividades separadas. Por fim, Igor Vinícius está fora com um edema na coxa direita. Os São-Paulinos fecharam a preparação ainda na capital paulista neste sábado e seguiram à tarde para a concentração em um hotel em Belo Horizonte.

PALMEIRAS X SÃO PAULO



Supercopa do Brasil

Data: 04/02/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Palmeiras: Weverton; Rocha, Murilo e Gómez; Mayke, Richard Rios, Zé Rafael, Veiga e Piquerez; Rony e Flaco Lopez. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Lucas (Ferreirinha), Wellington Rato e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC-FIFA)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA)

VAR: Wagner Reway (ES-FIFA)

