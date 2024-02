Boavista x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual bicampeão, Fluminense é o líder do Campeonato Carioca de 2024 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

Atual bicampeão carioca e líder da Taça Guanabara, o Fluminense enfrenta o Boavista, neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela 6ª rodada. Após golear o Bangu, o Tricolor busca manter a invencibilidade na competição, enquanto o Verdão – que já tirou pontos do Botafogo – tenta se recuperar a derrota diante do Madureira.

Veja a classificação do Campeonato Carioca!

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube).

Como chega o Fluminense?

Após golear o Bangu por 4 a 1 na estreia dos titulares, o Fluminense deve atuar com reservas diante do Boavista. O técnico Fernando Diniz vai preservar os principais jogadores visando a primeira partida no Maracanã, na próxima quinta-feira (8), contra o Sampaio Corrêa, pela 7ª rodada da Taça Guanabara.

O time titular do Fluminense deve ser formado por reservas que se destacaram nas primeiras quatro rodadas sob o comando de Marcão, além de suplentes do time principal que viajou para a Arábia Saudita, em dezembro, como David Braz, Daniel e Yony González. O goleiro Felipe Alves, um dos reforços da temporada, deve estrear.

Como chega o Boavista?

Após perder para o Botafogo e vencer o Vasco, o Boavista se prepara para enfrentar o terceiro grande do Rio de Janeiro no Carioca de 2024. O Verdão de Saquarema, que investiu forte para esta temporada e apostou no trabalho do técnico português Filipe Cândido, chega de uma dura derrota por 3 a 0 diante do Madureira.

O Boavista é o quinto colocado da Taça Guanabara e ainda sonha com uma vaga na semifinal do Carioca. O Verdão marcou cinco gols em cinco jogos disputados, e conta com nomes conhecidos do futebol carioca como o meia Erick Flores. A única dúvida do treinador português é na lateral direita: Raul Cardoso e Matheus Ludke disputam a titularidade.

Boavista x Fluminense

6ª rodada da Taça Guanabara

Data e horário: domingo, 04/02/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, Saquarema (RJ)

Boavista: André Luiz; Raul Cardoso, Sheldon, Mizael e Pablo Maldini; Ryan Guilherme, Léo Costa e Erick Flores; Jeffinho, Gabriel Conceição e Cristian. Técnico: Filipe Cândido

Fluminense: Felipe Alves; Justen, Antônio Carlos, David Braz e Diogo Barbosa; Felipe Andrade, Daniel e Terans; Yony González, Isaac e Lelê. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rafael Sepeda de Souza e Juliana Martins Gomes

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

