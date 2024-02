Palmeiras x São Paulo - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Chegou a hora de Palmeiras ou São Paulo gritar é campeão! Na primeira decisão da temporada, os gigantes paulistas lutam pelo título da Supercopa do Brasil. O jogo será no Mineirão, às 16h (de Brasilia). O Palmeiras, atual campeão, chega por ser o vencedor do Brasileirão. O São Paulo se garantiu por causa do título da Copa do Brasil. Esta finalíssima começa bem antes na Voz do Esporte. A transmissão começa às 14h30 e tem Christian Rafael no comando e na narração.