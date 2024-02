Cerrado segue no Sul para novo compromisso, desta vez contra o Caxias

O Cerrado Basquete volta à quadra pelo NBB nesta quarta-feira (7/2) para manter o embalo após uma vitória centenária fora de casa, por 75 x 103, contra o União Corinthians, no último compromisso. O adversário da vez será o Caxias do Sul, às 20h, no Sesi, com transmissão pelo YouTube, em um jogo importante para os candangos nas aspirações por playoffs. Atualmente em 17º na tabela e fora da zona de classificação, o time do DF está apenas um triunfo atrás dos gaúchos, em 14º, e ganhar pode ser o diferencial para o desempate entre a dupla futuramente.

Antes da partida contra o União Corinthians, o Cerrado passava por uma sequência amarga de seis derrotas consecutivas, mas a visita à Santa Cruz do Sul pode ter sido uma virada de chave para a equipe. Em uma atuação quase perfeita, principalmente no lado do ataque, o time ultrapassou a marca dos 100 pontos pela primeira vez na temporada e dominou o confronto do início ao fim, mostrando que ainda existe qualidade para alcançar os objetivos em 2024, mesmo com as saídas no elenco.

"A vitória de ontem foi além de importante, foi essencial para alcançarmos nosso objetivo de nos classificarmos para os playoffs. Amanhã, o significado da partida é o mesmo, vamos encará-la como uma final, onde só há uma opção: ganhar. Não podemos aceitar nada diferente disso. Independentemente de como o jogo se desenhe, precisamos sair vitoriosos”, comentou o ala Daniel Von Haydin.

Um triunfo colocaria os candangos com sete na temporada, mesmo número de Caxias e União Corinthians, enquanto o Botafogo, que encara o Flamengo nesta terça (6/2), permanece com seis. O quarteto, seguido por Brasília (4-18) e Mogi (3-19), briga pelas vagas de 14º a 16º, por isso, vencer os confrontos diretos pode ser decisivo no final da temporada.

No encontro do primeiro turno entre as equipes, quem levou a melhor foram os gaúchos, mas por pouco. Em partida com duas prorrogações, o Cerrado esteve na frente até o começo do último quarto, mas cedeu o empate no fim e depois viu a vitória escapar no tempo extra. Na ocasião, o destaque foi o ala-armador estadunidense Grantham Gillard, com 18 pontos e 9 rebotes, mas o atleta não faz mais parte do elenco candango. Do outro lado, o cestinha foi o pivô Wesley Sena, com um duplo-duplo de 22 pontos e 11 rebotes.

Depois do jogo contra o Caxias, os comandados de Régis Marrelli voltam para casa, onde terão uma sequência de quatro compromissos em solo brasiliense. O primeiro é logo o mais complicado, contra o Flamengo, atual campeão da Copa Super 8. A bola sobe só em 15 de fevereiro, às 19h, no Ginásio da ASCEB. A transmissão é por conta do YouTube e do Canal Goat.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

