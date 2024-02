Fluminense x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fluminense e Vasco jogam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor é o líder do Estadual, com 17 pontos, dois a mais que o Flamengo, segundo colocado. Já o Gigante da Colina aparece em quarto, com 12. E a Voz do Esporte transmite este grande clássico entre gigantes. A cobertura começa 20h, com o tradicional pré-jogo, sob o comando de Ennio Ricanelo, que também narra 0 duelo. Para acompanhar sem perder nada, é só clicar na arte abaixo: