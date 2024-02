Ronald valoriza vitória do Água Santa e projeta reta final de Paulistão

Ronald voltou a jogar após duas partidas ausente - (crédito: Foto: Alan Silva / @a5_fotografia) Jogada10 Jogada10

A equipe do Água Santa segue firme na busca pela classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista após conquistar três pontos importantes dentro de casa no último final de semana. O atacante Ronald, que voltou a jogar após duas partidas de ausência, uma delas a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, falou sobre a importância do resultado.

“Todo mundo sabe o quanto o Paulistão é difícil. Mas estamos fazendo uma boa campanha. Essa vitória na última partida nos dá uma força a mais para continuarmos na briga pela classificação e estamos empenhados nesse objetivo”, disse.

Importante na campanha do vice-Campeonato Paulista de 2023, quando fez 11 jogos, Ronald acumula cinco partidas no estadual de 2024. Aliás, o Netuno tem 10 pontos e está na terceira posição do Grupo B, dois atrás da Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona de classificação. Contudo, na chave também estão o Palmeiras (líder com 14 pontos) e o Guarani, com 4. Assim, ainda nessa semana, o Água Santa encara a Portuguesa, fora de casa, e a Inter de Limeira, dentro dos seus domínios.

“Serão dois jogos importantíssimos que podem definir nossa situação na tabela. Estou feliz por poder voltar entrar e ajudar a equipe a conquistar mais uma vitória e espero poder ajudar mais nas próximas partidas”, finalizou Ronald.

