Em relatório, Ferj aponta que árbitro não interferiu no resultado de clássico

Fluminense e Vasco fizeram clássico pilhado e repleto de polêmicas no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

A Ferj divulgou, na noite desta quinta-feira (15), um relatório realizado para analisar as polêmicas de arbitragem em Fluminense x Vasco. O clássico ocorreu na última quarta (14), no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara.

O relatório, feito pela Good Game, empresa contratada pela federação para análise de arbitragem ao longo do Campeonato Carioca, aponta que não houve interferência no placar do clássico.

Segundo a publicação, o relatório teria encontrado apenas um erro do árbitro Bruno Mota Correia – um escanteio marcado para o Fluminense.

“O documento compara o resultado oficial e real da partida, sendo ambos 0 a 0 – o que confirma que a arbitragem não interferiu no placar”, diz parte do relatório.

Confira o relatório na íntegra

“Em atenção especial ao seu compromisso com a transparência e a imparcialidade, trabalhando sempre para o aperfeiçoamento dos profissionais de arbitragem, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro manteve a sua rotina de abrir as portas para receber os clubes para ouvir as suas manifestações, desagrados e sugestões, na intenção de fornecer, com base na regra, os subsídios técnicos à análise e esclarecimentos necessários às conclusões justas a respeito dos possíveis, alegados ou reais equívocos em decisões de árbitros, assistentes e VAR, de modo a que os erros, se existentes, não deixem de ser reconhecidos ou afastados.

Assim sendo, em respeito e aceitas as manifestações dos clubes, por questões de justiça, cumpre-nos o dever de informar que as decisões do árbitro interpretadas como erros nos lances polêmicos apontados não encontram amparo na análise técnica elaborada não somente por equipe de profissionais especializados, bem como também assim evidenciado no relatório construído através da tecnologia da GOOD GAME!, com o uso de complexos algoritmos de Inteligência Artificial para identificar as decisões da arbitragem.

Um erro de baixo impacto

O relatório da empresa, cujo trabalho é isento, independente e reconhecido internacionalmente, aponta 102 situações de atuação do árbitro no clássico Fluminense 0x0 Vasco. Com apenas um erro de baixo impacto – escanteio a favor do Tricolor.

Além disso, no final, o documento compara o resultado oficial e real da partida. Sendo, aliás, ambos 0 a 0 – o que confirma que a arbitragem não intereferiu no placar.

Por fim, temos a certeza de que bom senso e racionalidade permitem reflexões positivas, o árbitro não se constituiu em vilão ou incompetente em partida tensa e hostil em alguns momentos, os clubes devem se manter atentos e diligentes em prol da excelência e a Federação os tem como aliados na missão de oferecer o melhor”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.