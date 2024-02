Nas nuvens, Flaco López festeja, mas Abel Ferreira pede calma

Flaco chegou ao seu quinto gol em 2024 - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Quem tem medo de Flaco López? Quem não tem, deveria. Afinal, o argentino já marcou cinco gols em sete jogos e desponta como o grande destaque do Palmeiras neste começo de 2024. Nesta quinta-feira (15), a vítima foi o São Bernardo, fora de casa, no triunfo alviverde por 1 a 0. Mais uma oportunidade, aliás, em que Flaco entrou no segundo tempo e decidiu o jogo.

“Fico muito, muito feliz. Passei por muitos momentos ruins aqui no Palmeiras, então hoje é uma felicidade imensa poder ouvir meu nome gritado pela torcida. Dá muita motivação para continuar melhorando”, disse o jogador, ao sportv, após a partida.

Mas Abel Ferreira fez questão de jogar água fria sobre a empolgação pelo bom rendimento do camisa 42. Para o português, é preciso ter os pés no chão, usando um exemplo que a própria torcida não gosta muito de lembrar: o centroavante colombiano Borja, que chegou do Atlético Nacional em 2016, não brilhou o esperado, mas hoje vive um bom momento do River Plate. Assim, pediu calma com Flaco López:

“Ele é o mesmo que vocês criticaram há cinco ou seis meses. Mas precisamos todos ter calma. elizmente nossos jogadores sabem o que trabalhamos dentro do clube e lidar com o ‘oito ou oitenta’ do futebol brasileiro. O Borja, aqui, não deu nada, foi trucidado pelos nossos torcedores, hoje está no River Plate e bem. O Pedro foi vaiado no Flamengo, o Hulk também, no jogo do Atlético Mineiro. Então, são jogadores fantásticos, mas a cobrança aqui é muito grande”.

