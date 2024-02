Llorente e Correa decidem, e Atlético de Madrid goleia o Las Palmas

Atlético de Madrid passeia sobre o Las Palmas e goleia por 5 a 0 no Metropolitano - (crédito: - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Depois de três jogos, o Atlético de Madrid voltou a vencer na temporada. Assim, os Colchoneros golearam o Las Palmas por 5 a 0, com dois de Llorente, dois de Ángel Correa e um de Depay, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe comandada por Diego Simeone soma 51 pontos ao lado do Barcelona, porém fica em terceiro por ter uma vitória a mais. Os visitantes estacionaram em oitavo, com 35.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid visita o Almería, dia 24, às 17h (de Brasília), nos Juegos Mediterrâneos. O Las Palmas, por sua vez, recebe o Osasuña, dia 25, às 14h30 (de Brasília), no Gran Canaria.

Bateu cabeça

Desde o primeiro minuto, o Atlético controlou o adversário e mostrou que a construção do resultado era questão de tempo. Molina teve a chance de finalizar, mas não acertou o alvo. Logo em seguida, aos 14, a defesa do Las Palmas bateu cabeça, e a bola sobrou para Llorente abrir o placar com tranquilidade.

Faro de gol

Cinco minutos depois, Llorente voltou a incomodar a defesa dos visitantes. Ao receber dentro da área, o atacante só teve o trabalho de finalizar e ampliar o marcador.

Estufou a rede

Na volta do intervalo, o sistema defensivo do Las Palmas voltou a bater cabeça. Ángel Correa, portanto, aproveitou a chance e estufou a rede sem qualquer reação para o goleiro Valles.

Cabe mais um

Samuel Lino sofreu falta dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti após analisar no VAR. Ángel Correa foi para a cobrança e transformou o resultado em goleada para os Colchoneros.

Anotou a placa?

Ángel Correa teve mais uma chance de marcar, porém não acertou o alvo. Por fim, em rápido contra-ataque, a bola chegou em Depay, que finalizou com força para sacramentar a vitória do Atlético. Aliás, no último minuto, os visitantes tiveram a chance de fazer o gol de honra, mas a bola passou rente à trave. Marc Cardona finalizou, mas não acertou o gol.

25ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (16/02)

Villareal x Getafe – El Madrigal

Sábado (17/02)

Atlético de Madrid 5×0 Las Palmas – Metropolitano

Osasuña x Cádiz – 12h15 – Reyno de Navarra

Celta x Barcelona – 14h30 – Balaídos

Valencia x Sevilla – 17h – Mestalla

Domingo (18/02)

Rayo Vallecano x Real Madrid – 10h – Valleca

Granada x Almería – 12h15 – Nuevo Los Cármenes

Mallorca x Real Sociedad – 14h30 – Iberostar

Betis x Alavés – 17h – Benito Villamarín

Segunda-feira (19/02)

Athletic Bilbao x Girona – 17h – San Mamés

