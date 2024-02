Abel define empate com Corinthians: “Derrota”

Palmeiras e Corinthians ficaram no 2 a 2 - (crédito: Foto: Ronaldo Barreto/Ag.Paulistão) Jogada10 Jogada10

Gosto de derrota. Foi assim que o treinador Abel Ferreira definiu o empate em 2 a 2 com o Corinthians, neste domingo (18), pela nona rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri, com mando do Alviverde. A definição do comandante português não se dá só pelo fato do Verdão ter aberto 2 a 0 e cedido o empate no final, mas também por estar com dois jogadores a mais em campo quando Garro marcou de falta.

O Verdão abriu 2 a 0, com um gol em cada tempo. No entanto, o Alvinegro empatou com dois gols no fim, com Yuri Alberto aos 43, e depois em cobrança de falta de Rodrigo Garro. Assim, Abel Ferreira reforçou que o Palmeiras foi superior por 87 minutos.

“Sentimento de derrota, concordo que as substituições poderiam ter sido diferente, porque a gente espera uma coisa e é outra. Houve um cruzamento atrasado. Já falei aqui várias vezes que o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina. Concordo que houve um jogo até os 87 minutos. Produzimos muito, assim como no último jogo. Futebol é assim. Acho que fizemos um jogo intenso, criamos muita oportunidade, sem deixar o adversário jogar”, começou Abel Ferreira.

Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança do Grupo B, com 18 pontos. Mesmo assim, vale lembrar, o Verdão ainda tem um jogo a menos, por conta da disputa da Supercopa do Brasil. Ainda nesta chave, encontram-se Ponte Preta (14), Água Santa (13) e Guarani (5). O time de Diadema, aliás, ainda joga na rodada. Dessa forma, os comandados de Abel Ferreira encaminharam a vaga nas quartas de final do Paulistão.

“Fomos muito contundentes, jogamos, criamos, intensidade boa, jogo intenso. Dificil explicar o que aconteceu. Vou tentar rever o jogo. Não tenho razão. Como vou explicar as chances perdidas? Não teve nada a ver com volume que criamos. Se chegasse e falasse que fez cinco ou seis chutes, que não criou, mas não foi o caso. Nosso problema não tem sido o volume. Estamos a fazer gols, mas falta um bocadinho que está esquisito”, concluiu Abel.

