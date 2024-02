Carille celebra ‘semanas livres’ até o mata-mata do Paulistão

Santos terá semanas livres até o mata-mata do Paulistão - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

Apesar da derrota para o Novorizontino por 2 a 1 neste domingo (18), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Paulistão, o técnico Fábio Carille tem motivos para se animar nos próximos dias. Afinal, o Santos terá jogos apenas no final de semana agora pelo Estadual até a fase de mata-mata.

Serão três semanas seguindo este cronograma, algo muito raro em um calendário tão apertado como o do futebol brasileiro. Isso se passa por conta das rodadas das fases prévias da Libertadores e os primeiros jogos da Copa do Brasil. Como o Peixe não está em nenhuma das duas competições, terá a semana toda para se preparar para a reta final do Estadual.

Além disso, Fábio Carille poderá realizar alguns ajustes táticos na equipe e, ainda, testar novas possibilidades tanto em relação a formações utilizadas. Contudo, o principal objetivo é recuperar os jogadores no DM e ter todos do plantel 100%.

“Não só quero treinar taticamente, mas recuperar jogadores. Desde o Mirassol, estão muito desgastados. Ainda bem que não tivemos lesão para que eu possa ter todo mundo. Espero que todo o grupo esteja à disposição. Não só eles (Giuliano e Cazares), mas todos nós, foram nove jogos. Vai ser muito importante a recuperação física desses atletas”, falou Carille.

A situação do Santos no Paulistão é bem tranquila. Já garantido não apenas a classificação ao mata-mata, mas também a primeira colocação do grupo, o Peixe agora luta pela liderança da classificação geral. Aliás, o Alvinegro Praiano volta a disputar o mata-mata do Campeonato Paulista após três anos longe das fases mais agudas da competição.

