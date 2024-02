Com Sforza, Vasco supera R$ 90 milhões gastos na janela; veja

Alexandre Mattos é conhecido por ser agressivo no mercado da bola - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Juan Sforza foi, enfim, anunciado como novo jogador do Vasco. O argentino de 22 anos tornou-se a oitava contratação do cruz-maltino na janela – leia mais sobre o anúncio aqui.

O Jogada10, então, resolveu levantar os gastos do Vasco no mercado, lembrando de todos os oito jogadores que chegaram para fortificar o plantel de Ramón Díaz – além de três reforços ‘caseiros’.

Keiller – Goleiro – Empréstimo

Sem espaço no Inter, Keiller foi emprestado ao Vasco para ser reserva de Léo Jardim. O titular, porém, goza de muito prestígio junto à torcida cruz-maltina.

João Victor – Zagueiro/Lateral-direito – R$ 32 milhões

A maior contratação da história do Vasco: R$ 32 milhões, com mais R$ 11 milhões por objetivos ao Benfica. Jogador chegou com status de titular e já vem fazendo boas partidas sob o comando de Ramón Díaz.

Robert Rojas – Zagueiro/Lateral-direito – Empréstimo

Jogador de posições parecidas com João Victor, mas de características diferentes. Sua contratação foi por empréstimo junto ao River Plate, com opção de compra no valor de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,93 milhões de reais).

Victor Luís – Lateral-esquerdo – Custo zero

A lateral-esquerda tem um titular absoluto no Vasco: Lucas Piton. Victor Luís, porém, é experiente (30 anos) e multicampeão, já tendo trabalhado com Alexandre Mattos no Palmeiras. Chegou sem custos após rescindir com o Coritiba.

LEIA MAIS: Emiliano Díaz celebra espírito vencedor do Vasco: ‘Clássico é vida ou morte’

Juan Sforza – Volante – R$ 24,6 milhões

Último dos reforços a ser anunciado, Sforza chega com status de joia. O Vasco pagou cerca de R$ 24,6 milhões ao Newell’s Old Boys para contar com o jovem de 22 anos.

Pablo Galdames – Meia – R$ 980 mil

O Vasco não precisou abrir tanto o bolso para contratar Galdames, que estava com contrato perto do fim no Genoa-ITA. Menos de um milhão de reais bastou para o cruz-maltino garantir o jogador, que já vestiu a camisa da seleção do Chile.

David – Ponta-esquerda – Empréstimo

O novo camisa 7 do Vasco chegou por empréstimo junto ao Internacional, mas com cláusula de obrigação de compra se atuar em 60% ou mais jogos do time na temporada. Se isso acontecer, o Inter vai receber R$ 14,9 milhões por 65% dos direitos do atleta.

Adson – Ponta-direita – R$ 26,6 milhões

Outro grande investimento do Vasco no ano. O time carioca pagou cerca de R$ 26,6 milhões ao Nantes para contar com o ponta de 23 anos, revelado pelo Corinthians.

E tem mais!

Além dos citados, o Vasco também efetuou pagamentos por outros três jogadores. Paulo Henrique, Bruno Praxedes e Mateus Carvalho, que já estavam no elenco em 2023.

O primeiro pertencia ao Atlético-MG e estava emprestado, com o cruz-maltino pagando 4,8 milhões por 70% de seus direitos.

Já Praxedes teve o empréstimo renovado junto ao Red Bull Bragantino. O Vasco pagou R$ 1,3 milhão ao Massa Bruta para seguir contando com o camisa 21 até o fim de 2024.

Quanto a Mateus Carvalho, Vasco e Náutico já haviam acertado opção de compra no valor de R$ 2 milhões. Ao fim do ano passado, o time carioca ativou a cláusula, contratando-o em definitivo.

E a conta?

Somando somente os oitos novos jogadores contratados, o Vasco desembolsou cerca de R$ 84,18 milhões, sem contar os aditivos por bônus e as opções de compra.

Juntando com os valores por Paulo Henrique, Praxedes e Mateus Carvalho (que somam R$ 8,1 milhões), então, já são R$ 92,28 milhões em reforços na atual janela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.