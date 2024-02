Flamengo x Boavista, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em jogo adiado pelo Cariocão, o Flamengo enfrenta o Boavista, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Um triunfo levará o Rubro-Negro de volta à liderança. Afinal, tem 18 pontos, contra 21 do Fluminense e, vencendo, iguala em pontos, mas tem melhor saldo. O Boavista tem 12 pontos e precisa vencer para manter as suas chances de classificação para a fase semifinal. A Voz do Esporte preparou uma grande cobertura para este duelo. Abre a transmissão às 20h, sob o comando de João Delfino, que também está com a narração.