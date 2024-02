Flamengo e Fluminense definem arbitragem para ‘final’ da Taça Guanabara

Flamengo e Fluminense medem forças neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Maracanã - (crédito: - Foto: Mailson Santana/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Em reunião na sede da Ferj na tarde desta quarta-feira (21), Flamengo e Fluminense escolheram o árbitro do clássico decisivo do próximo domingo (25). Trata-se de Yuri Elino Ferreira da Cruz, que apitará o clássico às 16h (de Brasília) no Maracanã.

O jogo é praticamente uma “final” antecipada da Taça Guanabara, já que os dois clubes estão empatados em pontos na liderança, com 21 pontos. A diferença entre eles é apenas no saldo de gols, em que coloca o Rubro-Negro em primeiro, enquanto o Tricolor de Laranjeiras segue na segunda posição.

Além disso, Rodrigo Nunes de Sá será o responsável pelo VAR no clássico. Durante a reunião, o presidente Rodolfo Landim, o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, e o diretor de relações externas, Cacau Cotta, representaram o Flamengo.

Pelo lado do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt e o coordenador administrativo Marcelo Penha estiveram na conversa com a entidade.

