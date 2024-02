Aníbal tem adaptação rápida no Palmeiras e mira vaga no time titular

Aníbal Moreno mira vaga no time titular do Palmeiras - (crédito: FABIO MENOTTI) Jogada10 Jogada10

Um pedido antigo de Abel Ferreira demorou, mas chegou e vem empolgando os palmeirenses neste início de temporada. Afinal, após dois anos de uma luta insistente do treinador, o Palmeiras trouxe, enfim, o camisa 5 que o técnico sempre pediu. Contudo, Aníbal Moreno vem surpreendendo com um começo tão bom no Alviverde.

Contratado nesta temporada para ser o primeiro volante que faltava ao elenco do Palmeiras, o argentino teve uma adaptação bem rápida. Foram necessários poucos jogos para o argentino se sentir em casa e já brigar por uma vaga no time titular.

“Estou me sentindo muito bem. Todos os companheiros e funcionários do Palmeiras me ajudaram muito, e estou muito contente por ajudar a equipe. Quero seguir dando o meu melhor. Eu trato de dar o melhor de mim dentro e fora de campo para ajudar o Palmeiras a ganhar os jogos”, falou Aníbal, para a TV Palmeiras.

Aliás, o jogador é um dos dois atletas que entrou em campo em todos os nove jogos do Verdão na temporada (o outro é Jhon Jhon). No último domingo, no clássico contra o Corinthians, foi titular e novamente um dos destaques da equipe. Com o retorno de Raphael Veiga, um dos volantes deve deixar o time principal. Mas o argentino se mostra confiante que deve começar o duelo contra o Mirassol. Tanto que já analisa o embate.

“Estamos nos preparando muito bem para a partida contra o Mirassol. Há muito otimismo de jogar e ganhar, como em todos os jogos. Esta semana foi mais larga, mas estamos focados em fazer um bom jogo e conquistar os três pontos”, completou o argentino.

Adaptação rápida de Aníbal com a ajuda dos gringos

A rápida adaptação do argentino passa muito pelos companheiros estrangeiros do elenco. Aníbal revelou que Flaco López é o grande amigo no plantel, mas também recebe ajuda de Richard Ríos, Gustavo Gómez e Piquerez.

“O Flaco fala bastante comigo, ele e os outros gringos, como dizem aqui. Eles me ajudam muito dentro e fora de campo. Estou feliz com a ajuda deles na minha adaptação”, finalizou.

