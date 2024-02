Elenco do Vasco é recepcionado por multidão em Vitória

Vegetti foi um dos mais assediados pelo público - (crédito: Chegada do time do Vasco em Vit..ria - Leandro Amorim/Vasco da Gama) Jogada10 Jogada10

O elenco do Vasco chegou a Vitória (ES), nesta sexta-feira (23), para o jogo deste sábado, contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. E a recepção ao elenco foi com grande festa dos torcedores capixabas. A empolgação e emoção tomaram conta de cerca de 200 pessoas que aguardavam a chegada dos jogadores ao hotel onde o time está hospedado.

O Vasco já tinha emitido um comunicado em que não seria possível haver contato com os jogadores no ato da chegada ao Aeroporto de Vitória. Afinal, a pista estaria fechada e os torcedores não teriam acesso a ela. Mesmo assim, o clube incluiu no aviso que os fãs poderiam se aproximar do grupo na chegada ao hotel. O que, de fato, aconteceu no fim da tarde.

Os jogadores chegaram de ônibus e encontraram um clima acolhedor e de muita festa da torcida vascaína. O lateral-direito Puma Rodriguez, o zagueiro Maicon e o atacante Vegetti desceram do ônibus e atenderam o público. Um menino chegou a se emocionar ao ganhar um autógrafo do argentino.

Vasco x Volta Redonda acontecerá no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 17h30. Todos os 20 mil ingressos colocados à venda se esgotaram na última quinta-feira. O Cruzmaltino poderá garantir a classificação antecipada para as semifinais do Carioca em caso de vitória e se Botafogo e Portuguesa não derrotarem Audax e Nova Iguaçu, respectivamente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.