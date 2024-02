Palmeiras vence o Mirassol de virada e fica perto da classificação no Paulistão

Palmeiras busca o tricampeonato consecutivo do Paulistão - (crédito: Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Vitória de virada do Verdão. Neste sábado, o Palmeiras recebeu o Mirassol e bateu o adversário por 3 a 1, de virada, pelo Campeonato Paulista 2024. Ainda sem o Allianz Parque, o time alviverde mandou a partida na Arena Barueri mais uma vez. Rodrigo Ferreira abriu o placar para os visitantes, mas Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Breno Lopes deram o triunfo aos atuais campeões.

Dessa forma, com o resultado, o Palmeiras chegou aos 21 pontos e ficou perto da classificação para as quartas de final. A vaga, aliás, pode ser confirmada neste domingo, caso a Ponte Preta não vença o Corinthians. O time de Abel Ferreira lidera o Grupo B. O Mirassol, porém, está em terceiro no Grupo C, com 14 pontos, e segue lutando pela classificação para o mata-mata.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram movimentados em Barueri, com chances para os dois lados. O Palmeiras começou buscando mais o gol, mas quem abriu o marcador foi o Mirassol. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio de Chico Kim pelo lado esquerdo, o lateral Rodrigo Ferreira subiu mais que a marcação para mandar de cabeça para o gol. O Verdão respondeu dez minutos depois, praticamente na mesma moeda. Raphael Veiga cobrou escanteio, e a defesa do Mira cortou. Richard Ríos ajeitou para Luan, que curtiu uma de lateral e cruzou na medida. O argentino Aníbal Moreno apareceu livre no meio da área e empatou de cabeça. Foi o primeiro gol do volante pelo clube alviverde.

Segundo tempo

A etapa final seguiu equilibrada e foi decidida nos detalhes. O Verdão conseguiu a virada depois que Richard Ríos lançou para Flaco López, aos 11 minutos. O argentino, dentro da área, foi derrubado por Lucas Gazal, que tentou afastar, mas só acertou o atacante alviverde. A árbitra marcou pênalti, e Raphael Veiga deslocou Muralha para colocar o Palmeiras na frente. Logo na sequência, Endrick saiu cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu ampliar a vantagem. O Mirassol, por sua vez, se lançou ao ataque e teve boas chances de empatar, especialmente com Luiz Otávio e Dellatorre. Os dois, contudo, mandaram para fora em lances que assustaram os torcedores alviverdes e o goleiro Weverton. Nos minutos finais, em contra-ataque, Breno Lopes partiu do campo de defesa e bateu cruzado para fechar a conta.

Sequência

Palmeiras e Mirassol agora terão jogos contra a Portuguesa, em dias diferentes, obviamente, mas ambos pelo Paulistão. O Verdão encara a Lusa na quarta-feira, em jogo atrasado da quinta rodada, enquanto o Mirassol joga somente no próximo sábado. As duas partidas acontecerão no Canindé.

PALMEIRAS 3 X 1 MIRASSOL

Campeonato Paulista 2024 – Décima rodada

Data: 24/02/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 11.774 torcedores

Renda: R$ 459.954,00

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Gabriel Menino, 45’/2ºT), Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga (Caio Paulista, 15’/2ºT); Flaco López (Rony, 38’/2ºT) e Endrick (Breno Lopes, 38’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

MIRASSOL: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal (Wanderson, 34’/2ºT), Luiz Otávio e Marcelo (Diego Gonçalves, 30’/2ºT); Danielzinho, Gabriel e Chico Kim (Paulinho, 31’/2ºT); Negueba (Wesley Santos, 46’/2ºT), Dellatorre e Fernandinho (Isaque, 30’/2ºT). Técnico: Mozart

Gols: Rodrigo Ferreira, 14’/1ºT (0-1); Aníbal Moreno, 24’/1ºT (1-1); Raphael Veiga, 14’/2ºT (2-1); e Breno Lopes, 44’/2ºT (3-1)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartão Amarelo: Endrick, Aníbal Moreno e Luan (PAL)

Cartão Vermelho: –

