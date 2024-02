Comissão de licitação do Maracanã marca abertura de envelopes de propostas

Fluminense concorre ao lado de Flamengo para administrar o Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense) Jogada10 Jogada10

A Comissão Especial de Licitação do Maracanã já marcou a data para a sequência do processo. Vale ressaltar que esta é a segunda fase da ação que já teve parecer da assessoria jurídica da Casa Civil. Afinal, agora será abertura dos envelopes das propostas dos concorrentes habilitados, sendo eles: o Consórcio Fla-Flu, parceria entre Flamengo e Fluminense, o Consório Maracanã para Todos, de Vasco e WTorre, e o Consórcio RNGD, do grupo Arena 360.

A Comissão, aliás concovou os participantes para sessão de abertura dos envolopes com as propostas técnicas. A cerimônia está marcada para 5 de março, às 10h (de Brasília), na Secretaria de Estado da Casa Civil, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras.

Vale ressaltar, inclusive, que a Comissão de Licitação negou provimento a todos os recursos dos concorrentes, considerando, aliás, recomendação do parecer da Casa Civil.

Afinal, cada concorrente entrou com, pelo menos, um recurso para eliminar um dos concorrentes. No total foram seis recursos de impugnações, todos recusados com aval da assessoria jurídica da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro. Entre os questionamentos, estavam a incapacidade de gerir o estádio e até descumprimento de alguns pontos do edital.

