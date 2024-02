Internacional vira Gre-Nal 441 com gol nos acréscimos

Cruzamento de Reinaldo teve como resultado o primeiro gol do Grêmio no Gre-Nal - Foto: Lucas Uebel / Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio) Jogada10 Jogada10

Grêmio e Internacional fizeram um grande Gre-Nal, principalmente no segundo tempo, e o Internacional venceu por 3 a 2 com gol nos acréscimos na noite deste domingo (25), no Beira-Rio. O jogo foi válido pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Maurício, Alario e Alan Patrick marcaram os gols Colorados. Pelo Grêmio, Renê (contra) e Villasanti anotaram.

Com o resultado o Internacional chegou aos 25 pontos e, dessa forma, garantiu a melhor campanha da primeira fase. Já o Grêmio, segundo colocado com 20, terminará o primeira parte do campeonato no segundo lugar.

Na próxima rodada do Gauchão, a última da primeira fase, o Internacional vai a Caxias do Sul disputar o ‘Juve-Nal’ contra o Juventude, sábado, às 16h30. No mesmo dia e horário o Grêmio recebe o Guarany de Bagé, surpresa do campeonato, na Arena.

Gol contra histórico no primeiro tempo

Como era de se esperar, o jogo começou muito disputado, embora o Internacional tivesse a iniciativa das ações. Sendo assim, o primeiro lance mais agudo, aos 15 minutos, passaria despercebido se Renê, sozinho, não interceptasse de maneira desastrosa e colocasse pro fundo das próprias redes um cruzamento sem perigo de Reinaldo.

A desvantagem no placar, contudo, não desanimou o Colorado. Pelo contrário, a equipe manteve o domínio das ações e conseguiu o empate aos 25 minutos. Alan Patrick serviu Maurício perto da meia-lua da grande área e, com algum espaço, ele ajeitou e bateu cruzado, sem chance de defesa para Marchesín.

Após o gol de empate e até o fim da etapa, a tensão inegavelmente subiu no Gre-Nal. Com isso, jogadas ríspidas de parte a parte foram a tônica e o árbitro Anderson Daronco quase perdeu o controle do jogo. Desta forma, o futebol em segundo plano e nada foi criado digno de registro.

Gre-Nal tem grande segundo tempo

O intervalo, afinal, fez bem ao jogo. Ambas as equipes voltaram dispostas a jogar futebol e, desse modo, a violência ficou no primeiro tempo. Com a bola rolando, o Inter seguiu tomando a inicativa, mas foi o Grêmio que voltou a ficar à frente no placar. Aos 10 minutos, Gustavo Nunes fez bela jogada e serviu Villasanti, que entrou na área, passou por Renê e fez 2 a 1.

Assim como na etapa anterior, o Internacional foi resiliente e perseguiu o empate. Quando aconteceu, brilhou a estrela do técnico Eduardo Coudet. Alario entrou na vaga de Bruno Henrique e, em seu primeiro lance, ele recebeu de Maurício, girou, bateu e empatou a partida, aos 18 minutos.

O jogo seguiu sendo disputado com alta intensidade, mas sem grandes oportunidades claras. Pelo Grêmio, Rodrigo Ely cabeceou e Anthoni defendeu. O Colorado ameaçou em chute de Aranguiz defendido por Marchesín.

Já nos acréscimos, Kanemann cometeu pênalti em Alan Patrick. O próprio capitão colorado bateu, aos 52 minutos, deslocou Marchesín e deu números finais ao clássico.

INTERNACIONAL 3 x 2 GRÊMIO

Campeonato Gaúcho – 10ª rodada

Data e Horário: 25/2/2024, 18h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz (Rômulo, 36’/2°T), Mauricio (Lucca, 36’/2°T), Bruno Henrique (Alario, 18’/2°T) e Wanderson (Wesley, 36’/2°T); Alan Patrick e Enner Valencia (Bruno Gomes, 28’/2°T). Técnico: Eduardo Coudet.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Pepê, Villasanti e Dodi (Pavón, 22’/2°T); Gustavo Nunes (Nathan Fernandes, 32’/2°T) e JP Galvão (André, 22’/2°T). Técnico: Renato Portaluppi.

Gols: Renê (contra, 15’/1°T); Maurício (25’/1°T); Villasanti, (10’/2°T); Alario (18’/2°T)

Árbitro: Anderson Daronco

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira

Cartões Amarelos: Reinaldo, Kanneman, Nathan Fernandes (GRE); Renê, Rômulo, Bustos (INT)

Cartão Vermelho: –

