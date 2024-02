Calleri marca, mas São Paulo só empata com o Guarani

De pênalti, Calleri abriu o placar para o São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação / São Paulo) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo visitou e empatou com o Guarani em 1 a 1, neste domingo (25). No Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Tricolor abriu o placar com Calleri, de pênalti, enquanto Léo Santos igualou para os mandantes.

Com o resultado, o São Paulo está em segundo no Grupo D, com 15 pontos, a mesma do São Bernardo, que aparece em terceiro. A liderança é do Novorizontino, com 18. O lanterna é o Botafogo de Ribeirão Preto, com 11. No entanto, vale lembrar, o Tricolor tem um jogo a menos, afinal, não entrou em campo por esta competição no fim de semana da Supercopa do Brasil. O Guarani, por sua vez, é o lanterna do Grupo B, com seis pontos, sem chances de classificação e lutando contra o rebaixamento.

Aos 10, Ferraresi achou ótimo passe longo para Ferreirinha, que driblou Léo Santos e chutou tirando tinta da trave. Dois minutos depois, Erick teve ótima chance, mas furou praticamente na marca do pênalti. Pouco depois, Ferreirinha desperdiçou nova oportunidade. Desta vez, Igor Vinicius cruzou na sua cabeça, mas o atacante cabeceou para fora.

O São Paulo manteve o ritmo e teve boas chances com Calleri, de cabeça, e Ferreirinha, esta com o pé. Três minutos depois, aos 21. Léo Santos derrubou Pablo Maia na área. Portanto, pênalti. Após intervenção do VAR, Calleri bateu e abriu o placar.

Com a vantagem no placar, o São Paulo recuou e viu o Guarani começar a gostar da partida. Aos 35, Gabriel Santos recebeu na entrada da área e quase empatou, mas chutou para fora. Calleri até respondeu, também com chute para fora. No entanto, o gol do Bugre estava maduro. Assim, aos 50, Léo Santos marcou após bate e rebate em cobrança de escanteio. Dessa forma, o zagueiro, ex-Corinthians, se redimiu após fazer pênalti.

O São Paulo voltou para o segundo tempo com Lucas Moura e Bobadilla, afinal, precisava correr atrás de ficar novamente no placar. Aos quatro, Pablo Maia cabeceou bem. Cinco minutos mais tarde, Michel Araújo chutou e exigiu linda defesa de Vladimir.O time da casa respondeu com Gustavo França. O meia, aliás, tinha acabado de entrar em campo. Aos 21, ele chegou novamente.

O Tricolor não se intimidou e viu Wellington Rato responder colocando uma bola no travessão. Pouco depois, Welington teve grande finalização. Nos acréscimos, Igor Vinicius e Anderson Leite perderam grandes chances para São Paulo e Guarani, respectivamente.

Próximos jogos

O São Paulo volta a campo agora contra a Inter de Limeira, no interior do estado, na próxima quarta-feira (28), às 21h35. Este, vale lembrar, é o jogo atrasado do Tricolor. Depois, nos dois finais de semanas seguintes, o time paulistano recebe o Palmeiras e visita o Ituano.

GUARANI X SÃO PAULO

10ª rodada do Campeonato Paulista

Data: 25/02/2024

Local: Brinco e Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

GUARANI: Vladimir; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan, Márcio Silva e Hélder (Lucas Adell, aos 22? do 2ºT) ; Anderson Leite, Camacho (Matheus Bueno, aos 22 do 2ºT)e Régis (Gustavo França, aos 15? do 2ºT); Gabriel Santos (Reinaldo, aos 15? do 2ºT) e Pablo Thomaz (Marlon Douglas, aos 22? do 2ºT) Técnico: Claudinei Oliveira

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Ferraresi, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Erik, Ferreirinha (Wellington Rato, aos 15? do 2ºT) e Calleri Técnico: Thiago Carpini

Gols: Calleri, aos 25? do 1ºT (0-1) e Léo Santos, aos 50? do 1ºT (1-1)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Luís Marques

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Léo Santos e Márcio Silva (GUA);

